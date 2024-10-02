الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

وزير خارجية إيران: التحرك ضد إسرائيل انتهى ما لم تستدع إسرائيل مزيدا من الرد

وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، فيتو

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تصريح له، أن إيران مارست "الدفاع عن النفس" في مواجهة إسرائيل وإن تحركها انتهى ما لم "يقرر النظام الإسرائيلي استدعاء المزيد من الانتقام".

ويأتي تصريح وزير الخارجية الإيراني في ظل تهديد تل أبيب بالرد على الهجوم الصاروخي حيث كشف مصدر أمني إسرائيلي، الثلاثاء، إن تل أبيب ستهاجم إيران بشكل مكثف الليلة، ردًّا على استهداف تل أبيب بالصواريخ.

 

ضربات في الشرق الأوسط 

وكانت "القناة 12" العبرية، نقلت عن مصدر فى الجيش الإسرائيلي قوله، أن سلاح الجو سينفذ ضربات قوية ضد أهداف في الشرق الأوسط.

 

وتوعد مسؤولون إسرائيليون برد شديد على الهجوم الصاروخي الذي نفذته إيران يوم الثلاثاء على إسرائيل فيما تتواصل مداولات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأمنية.

 

صواريخ متطورة

قال وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده، أمس، أن الاحتلال الإسرائيل سيتلقى صفعة أكثر شدة في حال رده على الهجوم الصاروخي.

وتابع وزير الدفاع الإيراني، إن عملية الحرس الثوري ضد إسرائيل مشروعة ووفق القوانين الدولية"، كاشفا "لم نستخدم قدراتنا الصاروخية الأكثر تطورا وذات القوة التدميرية الأكبر بعملية الوعد الصادق 2".


وتابع وزير الدفاع الإيراني، "إذا تعرضت المنطقة للتصعيد والحرب سنتعامل بشدة أكبر في الموجات القادمة".


من جانه أكد رئيس أركان جيش الاحتلال أن إسرائيل ستثبت قدراتها الهجومية الدقيقة والمفاجئة بناء على توجيهات المستوى السياسي.        

                                                               

من جانبه أكد الرئيس الإيراني، مسعود پزشکیان، أن بلاده لا تسعى للحرب لكنها ستقف بحزم ضد أي تهديد.

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