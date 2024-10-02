جماهير الزمالك والأهلي بالإسكندرية على مائدة واحدة احتفالا بفوز الأبيض بالسوبر الإفريقي (صور)

في مشاهد تجسدت فيها الروح الرياضية الحقيقية التي تؤكد حب وأصالة الشعب المصري الأصيل لنبذ التعصب الكروي في جميع المنافسات الرياضية، وبالتحديد جماهير قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك والتنافس فيما بينهم في مختلف البطولات الرياضية.

قام مجموعة من مشجعي فريقي الزمالك والأهلي بمنطقة ميامي بالإسكندرية بإقامة مأدبة عشاء احتفالًا بفوز نادي الزمالك ببطولة كأس السوبر الإفريقي للمرة الخامسة في تاريخه على حساب غريمه التقليدي النادي الأهلي مساء الجمعة الماضي في المبارة التي أقيمت على إستاد المملكة أرينا بالعاصمة السعودية الرياض.

وعن ذلك المشهد الجميل يقول محمود عبد الحكيم منسق تلك المبادرة، إنه مشجع زملكاوي منذ الصغر وينتمي إلى عائلة زملكاوية وبعد مشاهدة مباراة نهائي كأس السوبر الإفريقي بين الزمالك والأهلي تمت دعوة جميع الأصدقاء من مشجعي الفريقين لتناول الطعام معًا على مائدة واحدة للتدليل على نبذ التعصب ونشر الروح الرياضية الحقيقية في أسمى صورها.

وأكد محمود، أنه تم اختيار الأول من أكتوبر لإقامة مأدبة العشاء لتكون فرصة للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد والذي تجسدت فيه روح الانتماء والروح الوطنية بين أبناء الشعب المصري الأصيل، موضحًا أن بالفعل أقيم مأدبة عشاء كبيرة حضرها جمهور الناديين وكذلك مجموعة من ضيوف مصر من أبناء الدول العربية الشقيقة المقيمين بمصر من ليبيا وسوريا والسودان وأهالي منطقة ميامي مما جعل الجميع يشعر بالحب والسعادة فى أجواء من المرح والفكاهة.

وأشار إلى أن هذه المناسبات التي تجمع جميع أطياف الشعب المصري سيتم تكرارها تلك الجلسة في لقاء الفريقين بالسوبر المصري في دولة الإمارات العربية الشقيقة حال التقى الغريمان.