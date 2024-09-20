الانتخابات الأمريكية، خطأ فادح من كامالا هاريس خلال مقابلتها مع أوبرا (فيديو)
وقعت كامالا هاريس، المرشحة للانتخابات الأمريكية الرئاسية، في خطأ فادح، خلال مقابلاتها مع الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري.
كامالا هاريس مع أوبرا وينفري
وكشفت كامالا هاريس، خلال مقابلتها مع أوبرا، أنها تمتلك سلاحا ناريا في منزلها، وأنها ستستخدمه لقتل أي شخص يقتحم منزلها، قائلة:"إذا اقتحم شخص ما منزلي، فسوف يتم إطلاق النار عليه"، لتدرك بعد لحظات معدودة خطأها، وتعود قائلة:"ربما لم يكن ينبغي لي أن أقول ذلك".
يذكر أن أمريكا تشهد منذ سنوات طويلة معركة شرسة، بسبب قوانين امتلاك السلاح في البلاد، والذي يتسبب في كوارث وجرائم لا تعد ولا تحصي.
واستضافت مقدمة البرامج الشهيرة أوبرا وينفري، منذ ساعات قليلة، مرشحة الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية كامالا هاريس.
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