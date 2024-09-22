ترامب: لن أترشح للرئاسة عام 2028 إذا خسرت الانتخابات هذه المرة

قال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية دونالد ترامب، مساء اليوم الأحد، إنه لن يترشح لانتخابات عام 2028 إذا خسر انتخابات 2024.

ترامب يرفض إجراء مناظرة ثانية أمام هاريس

رفض المرشح الجمهوري دونالد ترامب، السبت، طرح منافسته الديمقراطية كامالا هاريس إجراء مناظرة ثانية بينهما في أكتوبر قبل أيام من خوضهما الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال ترامب خلال لقاء انتخابي في ولاية كارولاينا الشمالية: "لقد فات الأوان لإجراء مناظرة جديدة، لقد بدأ التصويت"، في إشارة إلى الاقتراع المبكر الذي انطلق في ثلاث ولايات الجمعة.

جاء ذلك بعد أن قالت حملة هاريس الانتخابية، إن هاريس قبلت دعوة من شبكة سي.إن.إن للمشاركة في مناظرة أمام منافسها الجمهوري دونالد ترامب يوم 23 أكتوبر.