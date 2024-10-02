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صحة ومرأة

ماذا تفعل عند التعرض لعقر كلب لمنع الإصابة بمرض السعار؟

مرض السعار، فيتو
مرض السعار، فيتو

وجهت وزارة الصحة نصائح للحماية من الإصابة بمرض السعار عند التعرض لخدش حيوان أو عقر كلب.


وقالت وزارة الصحة أنه إذا تعرض الإنسان للخدش أو العقر عليه اتباع الآتي:
١- اغسل الجرح بالماء الجاري

٢- توجه لأقرب منشأة طبية لأخذ التطعيم
 

٣- راقب الكلب لمدة 10 أيام


وأكدت وزارة الصحة أن التطعيم ضد السعار متوفر بالمجان في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان ١٥٣٣٥.
 

من جانبه كشف الدكتور مصطفى محمدي استشاري مكافحة العدوى وأمراض الباطنة أن مرض السعار أو داء الكلب هو مرض فيروسي حاد معد يصيب الإنسان والحيوان، ويسببه فيروس السعار عندما ينتقل من لعاب الحيوان الحامل له المسعور إلى الإنسان إذا تعرض للعض أو الخربشة أو لعق الجلد غير السليم ووصول لعاب هذا الحيوان إلى هذه الأماكن المفتوحة في الجلد.

 

وأكد أن الكلب مسؤول عن 90 % تقريبا من الإصابات بمرض السعار خصوصًا الكلاب الضالة أو الأليفة غير المحصنة باللقاح.
 ووجه تعليمات مهمة يجب اتباعها عند التعرض لحيوان ما طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية فقد قسمت الحالات المعرضة للعدوى إلى ثلاث فئات: 
 

الفئة الأولى
ملامسة لعاب الحيوان للجلد السليم بدون  خدوش أو جروح ويوصي بغسل مكان الإصابة جيدا بالماء والصابون 15 بالماء والصابون لمدة المنطقة جيدا بالماء -20 دقيقة على الأقل.

 

الفئة الثانية

خدش بسيط أو خربشة بدون نزول دم ويجب غسل مكان الإصابة بالماء والصابون لمدة 15-20 ثم التوجه لتلقي الأقل + التطعيم ضد السعار. 

ومرض السعار هو مرض فيروسي يؤثر في الجهاز العصبي والدماغ ويمكن أن يسبب الوفاة  بمجرد ظهور الأعراض، ولكن يمكن الوقاية منه من خلال تطعيم السعار، والخطر الأكبر للإصابة بداء الكلب يأتي من التعرض للعض أو اللعق أو الخدش من قبل حيوان مصاب مثل الكلب.

 

ويعد داء الكلب مميتًا بنسبة 100٪ تقريبًا بدون التطعيم، ويكون العلاج بعد التعرض فعالًا بنسبة 100٪ تقريبًا إذا بدأ قبل ظهور الأعراض.

وقالت وزارة الصحة أن العدوى بفيروس داء الكلب أو السعار تنتقل إلى الإنسان، عن طريق الكلاب في نسبة تصل إلى 99% من الحالات.

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ومرض السعار  يمكن الوقاية منه بالتطعيم، حيث يحد تطعيم السعار من عدد حالات الوفاة الناجمة عن داء السعار، ومن الحاجة إلى العلاج الوقائي بعد التعرض للداء، في إطار رعاية المرضى الذين يتعرضون لعضات الكلاب، وفق منظمة الصحة العالمية.

 

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