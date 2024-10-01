الصحة تكشف أسباب إصابة كبار السن بضعف السمع

كشفت وزارة الصحة عن أسباب إصابة كبار السن بضعف السمع مشيرة إلى تعرض كبار السن إلى تصلب الشرايين التي تغذي الأذن الداخلية (القوقعة).



أعراض ضعف السمع

أكدت وزارة الصحة أن من أعراض ضعف السمع:



١- التحدث بصوت مرتفع أكثر من المطلوب



٢- طنين في الأذنين أو أحدهما

ويمكن أن يؤثر فقدان السمع على الجميع من الأطفال إلى كبار السن وقد تتسبب أشياء كثيرة في فقدان السمع، إلا أن التعرض للضوضاء الصاخبة هو السبب الأكثر شيوعًا لإصابة بضعف السمع.

ويحدث فقدان السمع عندما يؤثر شيء ما على نظام السمع لدى الإنسان.

وإذا كان يعاني الإنسان من فقدان السمع، فقد يواجه صعوبة في فهم المحادثات أو متابعتها أو المشاركة فيها.

يمكن أن يؤثر فقدان السمع على القدرة على العمل والتواصل مع الآخرين والاستمتاع بالحياة بشكل عام.

ويوجد أنواع لفقدان السمع منها:



فقدان السمع التوصيلي: في هذا النوع من فقدان السمع، يمنع شيء ما الصوت من المرور عبر الأذن الخارجية (قناة الأذن) أو أذن الوسطى.

فقدان السمع العصبي الحسي: يحدث هذا النوع من فقدان السمع عندما يتسبب شيء ما في إتلاف الأذن الداخلية بمرور الوقت.

ونادرًا ما يحدث فقدان السمع العصبي الحسي بسرعة كبيرة ويحدث فقدان السمع العصبي الحسي المفاجئ مرة واحدة أو على مدار بضعة أيام.

من جانبها حذرت وزارة الصحة من عادة يومية يتبعها الشباب والأطفال وأيضا كبار السن وهي سماع الموسيقى الصاخبة حيث يمكن أن تسبب فقدان السمع لذا يجب التوقف عنها



من جانبها أكدت منظمة الصحة العالمية أنه على الصعيد العالمي، لا يزال أكثر من 80٪ من احتياجات العناية بالأذن والسمع غير ملباة، ويكلف فقدان السمع غير المعالج سنويا نحو 1 تريليون دولار أمريكي في العالم.

وتشكل المفاهيم المجتمعية المغلوطة ومواقف الوصم الراسخة عوامل رئيسية تحد من الجهود المبذولة للوقاية من فقدان السمع ومعالجته، ويعد تغيير المواقف بشأن العناية بالأذن والسمع ضروريا لتحسين إمكانية الحصول على الرعاية وتخفيف تكلفة فقدان السمع غير المعالج.

ودعت منظمة الصحة العالمية إلى إعادة النظر في نهج المجتمعات إزاء صحة السمع، نظرًا للحاجة الملحة إلى تحسين الإتاحة وزيادة الشمولية.

فقدان السمع مشكلة صحية عالمية واسعة الانتشار

وأكدت أن فقدان السمع مشكلة صحية عالمية واسعة الانتشار وتُصيب جميع الأعمار، ولكن يُقلَّل من شأنها في أغلب الأحيان.

ففي إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، يعاني حاليًّا 78 مليون شخص من فقدان السمع. وأكثر من مليوني طفل في الإقليم ممن تتراوح أعمارهم بين يوم واحد و15 عامًا يعانون من فقدان السمع المسبب للإعاقة، ويحتاجون إلى إعادة تأهيل للحد من آثاره السلبية على حياتهم.

يعاني 194 مليون شخص في الإقليم من مشكلات في السمع

ومن المتوقع أن يعاني 194 مليون شخص في الإقليم من مشكلات في السمع بحلول عام 2050. ويعيش ما يقرب من 80% من المصابين بفقدان السمع في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، ويفتقر معظمهم إلى إمكانية الحصول على خدمات التدخل الضرورية.