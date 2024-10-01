الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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اقتصاد

البورصة تربح 17 مليار جنيه بختام تعاملات أولى جلسات أكتوبر

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات اليوم الثلاثاء أولى جلسات شهر أكتوبر 2024، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.201 تريليون جنيه، لتربح نحو 17 مليار جنيه. 

المؤشر  الرئيسي "إيجي إكس 30"

 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة  0.88% عند مستوى 31866 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.67% عند مستوى 39281 نقاط، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.89% عند مستوى 13814 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة 

 

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.02% عند مستوى 7615 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.95% عند مستوى 19833 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.75% عند مستوى 3150 نقطة. 

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