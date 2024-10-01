جدول عروض وفعاليات مهرجان أيام القاهرة للمونودراما

تنطلق مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته السابعة، وذلك من خلال حفل الافتتاح الذي يقام على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، بحضور نخبة من الفنانين والمسرحيين والنقاد.

فعاليات مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما

ويتضمن المهرجان هذا العام العديد من الفعاليات والعروض المتنوعة من مختلف دول العالم، حيث يأتي جدول الفعاليات كالتالي:

مهرجان أيام القاهرة للمونودراما

وتقام الدورة السابعة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، في الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر الجاري.

ويشارك فيها عدد من الدول العربية والأجنبية هم: "مصر وفلسطين والمغرب والإمارات والسودان والأردن وتونس والعراق والجزائر وسلطنة عمان والسعودية والكويت ولبنان وكندا واليونان وأسبانيا وكوريا وإيطاليا والمجر".

ويهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على فن المونودراما، وتبادل الخبرات مع فناني المونودراما من مختلف أنحاء العالم.