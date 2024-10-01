الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

جدول عروض وفعاليات مهرجان أيام القاهرة للمونودراما

مؤتمر مهرجان أيام
مؤتمر مهرجان أيام القاهرة للمونودراما، فيتو

تنطلق مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته السابعة، وذلك من خلال حفل الافتتاح الذي يقام على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، بحضور نخبة من الفنانين والمسرحيين والنقاد. 

فعاليات مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما 

ويتضمن المهرجان هذا العام العديد من الفعاليات والعروض المتنوعة من مختلف دول العالم، حيث يأتي جدول الفعاليات كالتالي: 

مهرجان أيام القاهرة للمونودراما 

وتقام الدورة السابعة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، في الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر الجاري.

ويشارك فيها عدد من الدول العربية والأجنبية هم: "مصر وفلسطين والمغرب والإمارات والسودان والأردن وتونس والعراق والجزائر وسلطنة عمان والسعودية والكويت ولبنان وكندا واليونان وأسبانيا وكوريا وإيطاليا والمجر".

ويهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على فن المونودراما، وتبادل الخبرات مع فناني المونودراما من مختلف أنحاء العالم. 

افتتاح الدورة السابعة من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما الليلة

تعرف على المكرمين في افتتاح وختام مهرجان أيام القاهرة للمونودراما

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أيام القاهرة الدولي للمونودراما مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما مهرجان أيام القاهرة للمونودراما القاهرة للمونودراما فعاليات مهرجان أيام القاهرة

الأكثر قراءة

أول رد فعل من كولر بعد تعيين محمد رمضان مديرا رياضيا للأهلي

رسالة حزينة من علاء مبارك بسبب هدم مقابر عائلة والدته بالإمام الشافعى، ونشطاء: "أنت مش أحسن من الناس"

ارتفاع الفراخ البلدي 3 جنيهات، أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 بمنتصف التعاملات

سعر اليورو في البنوك أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024

السيسي: لا أحد فوق القانون

الداخلية الكويتية تسرح شرطيا تورط في تفتيش فتاة بيديه

أمن الأقصر يضبط عنصرا إجراميا بحوزته 2.5 كيلو حشيش وبانجو و100 جرام شابو

منوعات

المزيد

الداخلية الكويتية تسرح شرطيا تورط في تفتيش فتاة بيديه

العائلة الملكية تتحدث عن تطورات الحالة الصحية لكيت ميدلتون وقدرتها على مواجهة السرطان

القمر الثاني يدخل مدار الأرض لمدة شهرين

في اليوم العالمي للقهوة، قصة مشروب أثار جدلا فقهيا بين علماء الدين لأكثر من 400 سنة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 بمنتصف التعاملات

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024

ارتفاع الفراخ البلدي 3 جنيهات، أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر اليورو في البنوك أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024

المزيد

انفوجراف

سيارة الردع المخصصة في اقتحام البؤر الإجرامية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يخفف الله عذاب الكافرين؟ الشيخ الشعراوي يرد (فيديو)

تفسير حلم توزيع الشربات في المنام وعلاقته بالفرح والسرور والسعادة

المواضع التي يستحب فيها الحمد وفوائده

المزيد
الجريدة الرسمية