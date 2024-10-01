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ثقافة وفنون

افتتاح الدورة السابعة من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما الليلة

مهرجان أيام القاهرة
مهرجان أيام القاهرة للمونودراما، فيتو

تنطلق فعاليات الدورة السابعة من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، فى السابعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية. 

ويأتي ذلك بحضور كوكبة من نجوم الفن بمصر والوطن العربي، وأعضاء الهيئة العليا للمهرجان وهم: الفنان لطفي لبيب، والفنانة صفية العمري، والفنان إيهاب فهمي، والفنانة لقاء الخميسي، والفنان أحمد وفيق.

حفل افتتاح مهرجان أيام القاهرة للمونودراما 

ويبدأ الحفل بعزف السلام الوطنى، ثم يلقى المخرج أسامة رؤوف رئيس ومؤسس  المهرجان كلمته، عقب ذلك يتم تكريم نجوم الدورة السابعة للمهرجان وهم: النجمة إلهام شاهين والنجم هاني رمزي، الفنان الفلسطينى غنام غنام، الفنان العراقي جبار جودى نقيب الفنانين العراقيين.

عرض الصندوق 

كما يتضمن الافتتاح تقديم العرض المسرحي المصرى "الصندوق" تأليف وإخراج وتمثيل مريم راضي، أزياء: ندى عجوة، هندسة صوتية: محمد الخطيب وهايدي الصبان، كريوجرافي: حسن الرشق، إدارة مسرحية: أحمد حسن، والعرض مشروع تخرج الفنانة مريم راضي من أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية قسم تمثيل، ويتحدث عن مرض الإكتئاب والوصمة المجتمعية للأمراض النفسية، ويقدم العرض باللغة الإنجليزية.

فعاليات مهرجان أيام القاهرة للمونودراما 

ومن المقرر أن تقام ندوتان خلال هذه الدورة، الأولى خاصة بمكرمي الدورة السابعة، ويديرها الدكتور عمرو دوارة، وسيتم خلالها تحليل المنجز الخاص بكل مكرم من المكرمين.

أما الندوة الثانية ستكون خاصة بلقاء مع رؤساء مهرجانات المونودراما، وسيناقش فيها فلسفة الكتابة للمونودراما وكيفية الشراكة بين المهرجانات وبعضها البعض، وكذلك التنسيق فيما بينهم، وتقام الندوتان يومى ٢ و٣ أكتوبر فى الثانية عشر قبل الظهر، بالمجلس الأعلى للثقافة.

تعرف على المكرمين في افتتاح وختام مهرجان أيام القاهرة للمونودراما

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