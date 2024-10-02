10 لاعبين سوبر تنتهي عقودهم مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.. المندوه يكشف شروط زيزو للتجديد.. الونش والمثلوثي ودونجا ضمن القائمة.. والأبيض يفاجئ عبدالله السعيد بهذا القرار

تنتهي عقود 10 لاعبين مميزين مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بنهاية الموسم الجاري 2024-2025.

ويحق لهؤلاء اللاعبين التوقيع لأي ناد في يناير المقبل وهو ما يتيحه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على أن ينتقلوا لفريقهم الجديد بنهاية الموسم الجاري.

وأصبح الزمالك مطالبا بتجديد عقود من يحتاجهم من هؤلاء اللاعبين خلال الفترة القصيرة المقبلة كي لا يرحلون بشكل مجاني عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

10 لاعبين تنتهي عقودهم مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري

وينتهي عقود كل من: أحمد سيد زيزو، محمود الونش، حمزة المثلوثي، محمد عبد الشافي، عمر جابر، نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد بالإضافة إلى الثلاثي المعار إلى صفوف الزمالك لمدة موسم وهم: محمد حمدي من نادي إنبي والبولندي كونراد ميشالاك من نادي نادي أحد والمغربي محمود بنتايك قادما من سانت إتيان الفرنسي.

الزمالك

حسام المندوه يكشف شروط تجديد زيزو

قال حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، إن أحمد سيد زيزو ابن أصيل، وأصل من أصول نادي الزمالك، ولا خلاف على ذلك.

وأضاف حسام المندوه، في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم، أنه تم الاتفاق مع زيزو ووالده على التجديد، لكن تلاحم المناسبات هو ما حال دون ذلك حتى الآن.

وتابع حسام المندوه: أول بند على طاولة مجلس الإدارة هو التجديد لزيزو، ونراهن على حب زيزو للزمالك، وحب الجماهير لـ زيزو.

وقال حسام المندوه حول طلب زيزو مبالغ طائلة للتجديد تصل إلى 150 مليون جنيه: زيزو لاعب يستحق أي شيء، وأي رقم يستحقه ونفتخر بوجوده ووجود اللاعبين الآخرين وجميعهم أصول، وهدفنا الحفاظ على هذا القوام، وسنصل لحلول ترضي كل الأطراف لأننا متفقين جميعا على حب الزمالك.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك أن الإدارة تجهز عرضا ماليا ضخما لـ زيزو من أجل تجديد عقده يساهم به ممدوح عباس رئيس النادي السابق.

الزمالك يستقر على تجديد عقد السعيد

استقر مسؤولو نادي الزمالك، على تجديد عقد عبدالله السعيد صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء لمدة موسم إضافي، لينتهي تعاقده بعد موسمين في ظل تألق اللاعب مع النادي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد السعيد مع الزمالك بنهاية الموسم إلا أن الدور الذي يقدمه السعيد فنيا وقياديا داخل الملعب جعل الإدارة تستقر على التجديد للاعب.

موقف الزمالك من التجديد لـ المثلوثي

استقر نادي الزمالك على تجديد عقد حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق الاول لكرة القدم بالنادي لمدة موسمين بعد تألقه مع الفريق الأبيض الفترة الماضية

وعلمت فيتو أن التجديد لـ المثلوثي جاء بناء على رغبة جوزيه جوميز والإدارة خاصة أن اللاعب من العناصر الأساسية في الفريق خلال الفترة الطويلة الماضية.

موقف الزمالك من شراء اللاعبين المعارين

وقال مصدر داخل نادي الزمالك إنه في الوقت الحالي لم يصدر قرار داخل الأبيض بشراء عقود محمد حمدي والبولندي كونراد ميشالاك والمغربي محمود بنتايك.

وأشار المصدر إلى أنه المستوى الذي سيقدمه اللاعبون خلال الفترة المقبلة سيحسم شراءهم أم رحيلهم بنهاية الموسم بعد انتهاء الإعارة.

وأضاف أن مستوى بنتايك في السوبر الإفريقي أعجب جوميز وإدارة الزمالك ولذلك سيسعى النادي شراء اللاعب.

عمر جابر ونبيل عماد دونجا

وقال مصدر داخل نادي الزمالك، إن الإدارة بالتنسيق مع جوميز تريد استمرار الثانئي عمر جابر ونبيل عماد دونجا لما يقدمه الثنائي من مستويات مميزة خلال الفترة الماضية.

محمود الونش

برغم غياب الونش لفترات طويلة بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي وعدم جاهزيته حتى الان إلا أن الإدارة لن تترك اللاعب يرحل بشكل مجاني.

وأشار المصدر إلى أن مستوى الونش في الموسم الحالي سيحسم موقف اللاعب من التجديد إلا أن الأقرب هو التجديد للاعب

الزمالك يتوج بالسوبر الإفريقي

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المملكة أرينا بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 6 أيام، بعد العودة من السعودية، والتتويج بالسوبر الأفريقي على حساب الأهلي.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل، استعدادًا للموسم الجديد ومباريات السوبر المحلي وكأس الكونفدرالية الأفريقية.