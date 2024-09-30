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رياضة

بعد رحيله عن الزمالك، موتيابا يقترب من الانضمام إلى بوردو الفرنسي

موتيابا
موتيابا

اقترب الأوغندي جمال موتيابا لاعب الزمالك السابق من الانضمام لفريق بوردو الفرنسي في صفقة انتقال حر. 

ويتواجد جمال موتيابا في فرنسا حاليا من أجل إتمام إنضمامه لنادي بوردو الفرنسي بعد فسخ عقده مع نادي الزمالك. 

وكان مسئولو نادي الزمالك فسخوا تعاقد جمال موتيابا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وكشف مصدر بالنادي أن الزمالك استطلع رأي البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في اللاعب وطلب رحيله.

الزمالك يتوج بالسوبر الإفريقي

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المملكة أرينا بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 6 أيام، بعد العودة من السعودية، والتتويج بالسوبر الأفريقي على حساب الأهلي.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل، استعدادًا للموسم الجديد ومباريات السوبر المحلي وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

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