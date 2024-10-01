احتفالا بـ "السوبر"، الزمالك يمد فترة سداد اشتراكات الأعضاء دون غرامات

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، مد فترة سداد الاشتراك السنوي لأعضاء الجمعية العمومية بالقلعة البيضاء حتى يوم 7 أكتوبر الجاري، دون أي غرامات تأخير.

وجاء قرار مجلس الإدارة، احتفالًا بتتويج الفريق الأول لكرة القدم بلقب كأس السوبر الإفريقي للمرة الخامسة في تاريخ القلعة البيضاء.

الزمالك يتوج بالسوبر الإفريقي

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المملكة أرينا بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 6 أيام، بعد العودة من السعودية، والتتويج بالسوبر الأفريقي على حساب الأهلي.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل، استعدادًا للموسم الجديد ومباريات السوبر المحلي وكأس الكونفدرالية الأفريقية.