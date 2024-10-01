حسام عبد المجيد: هدفي كان إني "أسكت كل الناس" بالسوبر الإفريقي وملقتش حد جنبي لما حصلتلي مشكلة

تحدث حسام عبد المجيد مدافع نادي الزمالك عن كواليس مباراة السوبر الإفريقي والتي فاز بها مع القلعة البيضاء أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي بركلات الترجيح فى حوار خاص عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي قناة MBC MASR 2.

حسام عبد المجيد مدافع الزمالك



وقال حسام عبد المجيد: "أتدرب منفردا بشكل خاص يوميا بخلاف تدريبي في النادي".

وواصل: "درست جيدا كل تحركات وسام أبو علي قبل مواجهته في السوبر الإفريقي".

وأشار إلى أن "ناصر منسي قالنا في السوبر الإفريقي ضد الأهلي أنا هنزل أجيب جول وهكسبكم".

وقال: "عرفنا إزاي نقلل خطورة الأهلي الهجومية وكل لاعب كان مركز في شغله".

وتابع: "شيكابالا دوره برة الملعب كبير جدا وبيقف جنب أي لاعب في الفرقة".

وواصل نجم الزمالك: "هدفي كان إني (أسكت كل الناس) ضد الأهلي في السوبر الإفريقي".

وتابع: "قلت لأخويا هنلعب ضربات جزاء وهسجل الرابعة، ومكنتش مركز مع أي حد غير الكورة وأنا بشوط ركلة الترجيح الرابعة".

وقال: "كنت مجهز إني أسقف لنفسي لما أسجل ركلة الترجيح الرابعة وحركة وضع الأصابع على الأذن كانت مقصودة بأنني لا أستمع للانتقادات".

وواصل مدافع الزمالك: "الانتقادات التي تعرضت لها أثناء تواجدي مع المنتخب الأولمبي "انتقادات سوشيال ميديا".

وأضاف: "تحقيق الدوري والكأس في سنة واحدة كانت خطوة مهمة في مسيرتي وفيريرا منحني الثقة كاملة".

وقال: "لاعبو الزمالك اعتادوا أنني لا أتحدث كثيرا وعدت بشخصية جديدة بعد الأولمبياد والبعض رأى أنني شخص آخر بعد منح التوجيهات للاعبين في الملعب خلال لقاء الشرطة الكيني".

وواصل: "لما بتكلم بيكون لصالح الفرقة ولكن قال البعض أنني أفتعل المشاكل مع الحراس، ما حدث مع عواد أمام الشرطة الكيني كان (شدة ملعب)".

وواصل:" ملقتش حد حواليا لما حصلي مشكلة مع الزمالك وفقط أخي هو من يدعمني، كنت أتمنى أن تدعمني جماهير الزمالك التي تحضر في المدرجات وليس "السوشيال ميديا".

وواصل: "لا أهتم أبدا بما يكتب عني في السوشيال ميديا ولاعيبة الزمالك كلها دايما في ضهري ويدعموني".

وقال:" زيزو قالي مباراة الأهلي زي أي مباراة ودة الوقت اللي ترد فيه على الانتقادات وجوميز تحدث معنا بشكل جماعي لتجهيزنا لمواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي".

وأشار إلى أن جوميز وضع لهم فيديوهات تحفيزية قبل مواجهة الأهلي وقال لهم بأنهم نادي كبير وأبطال إفريقيا.

وواصل: "محستش إننا استقبلنا جول بعد ركلة جزاء الأهلي في السوبر الإفريقي وكنت واثق في الانتصار ".

وأضاف: "أتعامل مع شركة تحليل أداء خاصة وجهزت للسوبر الإفريقي ضد الأهلي قبل المباراة بـ4 أيام".

وأضاف: "درست وسام علي بشكل جيد جدا قبل السوبر الإفريقي وبنتايك انضم للزمالك لأنه لاعب كبير ".