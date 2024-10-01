بدء الهجوم الإيراني، إطلاق وابل من الصواريخ على إسرائيل
أفادت وسائل إعلام عبرية، بإطلاق صواريخ من إيران تجاه إسرائيل، في ظل الرد المرتقب على اغتيال حسن نصر الله، وإسماعيل هنية.
وكانت أمريكا قد حذرت إسرائيل، من هجوم إيراني وشيك على مواقع إسرائيلية الليلة، بهدف الانتقام للأحداث.
وأظهرت صور بثتها وسائل إعلام وصول الصواريخ إلى الأراضي المحتلة.
زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دخول أنفاق يدعى أنها تابعة لحزب الله على الحدود اللبنانية، كما زعم أنه عثر على مخزن للأسلحة فى غرفة داخل النفق، خلال عمليات سابقة لقواته.
دخول قوات الجيش الإسرائيلى إلى أنفاق حزب الله
ونشرت قناة "الحدث" لقطات فيديو لجيش الاحتلال الإسرائيلى؛ ونقلت أن هناك مزاعم بدخول قوات الجيش الإسرائيلى إلى أنفاق حزب الله.
من جانبه، قال حزب الله: "الصور التي نشرها العدو داخل ما سماها مخازن وأنفاق حزب الله قديمة ولا علاقة لها بأي عمل عسكري في الوقت الحالي وأن ومجاهدونا وجهوا رسالة إلى الشهيد نصر الله أقسموا فيها على أنهم على عهدهم ماضون وعلى وعدهم مستمرّون حتى تحقيق آماله وأهدافه مهما بلغت التضحيات".
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