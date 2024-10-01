الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

خبير عسكري يوضح هدف نتنياهو من الاجتياح البري لجنوب لبنان

معارك الاحتلال جنوب
معارك الاحتلال جنوب لبنان، فيتو

قال اللواء واصف عريقات، خبير الشئون العسكرية، إن إسرائيل أعلنت على لسان قيادتها السياسية والعسكرية خطة لاجتياح جنوب لبنان، وأعلن نتنياهو عدة مرات عن الأهداف التي حددها لهذا الاجتياح البري، لافتًا إلى أن نتنياهو خلال تصريحاته أكد أنه يريد تغيير منطقة الشرق الأوسط لـ50 سنة قادمة، ويقول أيضًا إنه يريد فصل جبهة الإسناد اللبنانية عن قطاع غزة.

 

هدف نتنياهو من اجتياح لبنان

وأضاف عريقات، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن نتنياهو يريد تأمين عودة المستوطنين إلى مستوطناتهم وتفكيك البنية التحتية لحزب الله، وفي نفس الوقت يريد أن يجبر حزب الله واللبنانيين على تنفيذ إتفاقية 1701، متابعًا: «نحن أمام قيادة سياسية وعسكرية إسرائيلية تعلن شئ وتفعل غيره».

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معارك برية ضارية جنوب لبنان

وواصل: «منذ البارحة يقول جيش الاحتلال، إنه يخوض معارك برية ضارية في جنوب لبنان، والمقاومة اللبنانية وجنوب لبنان ينفون وجود أي عمل بري لجيش الاحتلال وكذلك قوات اليونيفل، والمنطقة في الوقت الحالي أمام غموض وارتباك، وجيش الاحتلال ينفذ الحرب بطريقة الخدعة».

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