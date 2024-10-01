الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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مدير التأمين الصحي ببني سويف يتفقد سير العملية التعليمية بمعهد التمريض

مدير التأمين الصحي
مدير التأمين الصحي ببني سويف يتفقد معهد التمريض

أجرى الدكتور محمد يحيى إسماعيل، مدير فرع التأمين الصحي ببني سويف، جولة تفقدية بالمعهد الفني للتمريض التابع للفرع، شملت الجولة المرور على الصف الأول بمدرسة التمريض والفرقتين الأولى والثانية بالمعهد، رافقه خلالها فاطمة محمود، مدير المعهد.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، والدكتور محمد السيد ضاحي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، بشأن متابعة سير العملية التعليمية بالمعاهد الفنية للتمريض وضمان توفير بيئة تعليمية مناسبة للطالبات.

 

مدير التأمين الصحي ببني سويف يتفقد معهد التمريض

 

مدير التأمين الصحي ببني سويف يتفقد معهد التمريض

وأثناء الجولة، التقى الدكتور محمد يحيى، بالطالبات واستمع إلى آرائهن حول الدراسة والمناهج الدراسية، مؤكدًا على أهمية تقديم أفضل مستوى تعليمي ودعمهن لتحقيق النجاح والتفوق، مشددًا على ضرورة إزالة أي معوقات قد تواجههن خلال الدراسة، موجهًا العاملين بالمعهد بالعمل على تذليل الصعوبات وتوفير الأجواء المناسبة للتعلم.

وأشار مدير التأمين الصحي ببني سويف، إلى أن هذه الجولة تأتي في إطار خطة مستمرة لمتابعة جميع المدارس والمعاهد التابعة للتأمين الصحي، بهدف التأكد من جاهزية المرافق التعليمية وتقديم الخدمات بشكل يليق بمستوى التعليم ببني سويف.

 

مدير التأمين الصحي ببني سويف يتفقد معهد التمريض

 

وفي ختام الجولة، وجه الدكتور محمد يحيى الشكر لإدارة المعهد والمدرسة على جهودهم المبذولة في تطوير العملية التعليمية، مشيدًا بحرصهم على تذليل العقبات أمام الطالبات، مؤكدًا أن إدارة الفرع تسعى جاهدة لتوفير كل ما يحتاجه الطلاب والطالبات، سواء من مواد تعليمية أو خدمات مساندة، بما يسهم في خلق بيئة تعليمية فعالة.

وأكدت فاطمة محمود، أن المعهد يضم عددًا من الطالبات بمختلف المراحل الدراسية، حيث يبلغ عدد طالبات الصف الأول بمدرسة التمريض 30 طالبة، وفي الصف الثاني 30 طالبة أيضًا، بينما في الصف الثالث 31 طالبة، أما المعهد، فيضم بالفرقة الأولى 32 طالبة، بالفرقة الثانية 29 طالبة.

 

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