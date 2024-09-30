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محافظ الشرقية يشكل لجانا للمتابعة الميدانية لأعمال الرصف بالمراكز والمدن

محافظ الشرقية يشكل
محافظ الشرقية يشكل لجانا للمتابعة الميدانية لأعمال الرصف

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة تطوير شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء لضمان وصول الخدمات للمواطنين بالشكل الأمثل. 

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المهندسة لبنى عبد العزيز 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ مع المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ، والمهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل وممثلي الشركات المسند لها مشروعات الرصف ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي بإجمالي 10 مشروعات وبتكلفة 180 مليون و500 ألف جنيه. 

تكليف نائبة المحافظ بمتابعة الإجراءات التنسيقية 

وخلال الاجتماع كلف المحافظ نائبة المحافظ بمتابعة الإجراءات التنسيقية بين جهات العمل المختلفة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مشروعات الرصف والأعمال الصناعية وتسريع وتيرة العمل بها لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين

خطة التطوير والتجميل 

وقال إن المحافظة تشهد طفرة حقيقية في قطاع الرصف ويأتي ذلك تماشيًا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة. 

تشكيل لجان المتابعة الميدانية 

أوضح محافظ الشرقية أنه تم تشكيل لجان من المتابعة الميدانية للمرور على مواقع العمل والتأكد من التزام الشركات المنفذة بإنهاء أعمال الرفع المساحي وبدء تنفيذ الأعمال التمهيدية للرصف والتطوير والإستفادة من المبالغ المرصودة بالخطة الاستثمارية 

تكليف وكيل وزارة الطرق والنقل بالمتابعة 

كلف المحافظ وكيل وزارة الطرق والنقل بالمتابعة الدائمة والمستمرة لأعمال الرصف والتطوير والتأكد من إلتزام الشركات المسند لها تنفيذ الأعمال بالجدول الزمني وكذلك الالتزام بالمواصفات الفنية والهندسية. 

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لايسمح باى تاخير او تباطؤ

في نهاية الإجتماع أكد محافظ الشرقية أنه لن يسمح بأي تأخر أو تباطؤ في تنفيذ الأعمال وأن معيار تقييم أداء الشركات المنفذه هو الجودة في التنفيذ الإلتزام بالتوقيتات المحدده لضمان وصول الخدمات للمواطنين بالشكل الأمثل

 

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