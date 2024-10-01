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ختام مبادرة "التدريب والشباب" بنقابة المهندسين بالإسكندرية

نقابة المهندسين بالإسكندرية
نقابة المهندسين بالإسكندرية

اختتمت نقابة المهندسين بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، فعاليات الموسم الثالث من مبادرة "التدريب والشباب"، والتي نظمتها لجنة العلوم الهندسية والتدريب برئاسة المهندس محمد السعدي، بالتعاون مع لجنة الشباب والتأهيل الوظيفي برئاسة المهندس باسل ياسر. تم خلال الحفل تكريم المحاضرين والمراكز المشاركة في تقديم البرامج التدريبية.

 

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وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور محمد هشام سعودي أهمية المبادرة في رفع كفاءة المهندسين الشباب وتنمية مهاراتهم في مختلف التخصصات، بهدف تأهيلهم لسوق العمل المتطور ومواكبة التحولات الرقمية والعلمية في مجال الهندسة. وأشاد بالتعاون المثمر بين لجان النقابة، والذي أثمر عن تأهيل العديد من الشباب وتعريفهم بدور النقابة في حياتهم المهنية بعد التخرج.

من جانبه، أشار الدكتور مصطفى الحضري، أمين عام نقابة المهندسين بالإسكندرية، إلى جودة الدورات التدريبية التي تقدمها النقابة، والتي تهدف إلى تبسيط المواد العلمية وتسهيل استيعابها للمهندسين وطلاب الهندسة على حد سواء. كما أثنى على الجهود الكبيرة التي يبذلها المحاضرون في تقديم هذه الدورات، وتأثيرها الإيجابي على المتدربين.

وفي سياق متصل، أوضح المهندس محمد السعدي أن المبادرة قدمت دورات تدريبية مجانية في مختلف التخصصات الهندسية مع منح شهادات معتمدة للمتدربين. وأكد على استمرار تقديم خصم بنسبة 25% على الدورات لجميع المهندسين حديثي التخرج وطلاب الهندسة، دعمًا لأهداف المبادرة في تخفيف تكاليف التدريب. وأشار إلى أن المبادرة نجحت في تدريب أكثر من 2000 متدرب بين مهندسين وطلاب، مما يعكس تحقيق أهدافها في تأهيل المهندسين لسوق العمل وتعريفهم بخدمات النقابة.

كما أعرب السعدي عن شكره لفريق العمل في إدارة العلاقات وإدارة التدريب، وللمنظمين من لجنة الشباب على جهودهم التي ساهمت في نجاح المبادرة.

واختتم المهندس باسل ياسر، رئيس لجنة الشباب، بتوجيه الشكر للمحاضرين الذين ساهموا في تقديم محتوى علمي مميز للمهندسين، مشيرًا إلى زيادة أعداد المتدربين هذا العام بفارق 450 متدرب مقارنة بالعام الماضي. وأكد على استمرار نجاح المبادرة للسنة الثالثة على التوالي، مع زيادة عدد مراكز التدريب العملي إلى 9 مراكز تشمل جميع التخصصات الهندسية. كما أشار إلى أن ساعات التدريب المقدمة من النقابة تم اعتمادها ضمن متطلبات التخرج لطلاب الهندسة.

وفي ختام الحفل، تم تكريم المحاضرين والمراكز المشاركة تقديرًا لجهودهم في إنجاح المبادرة.

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الاسكندرية نقابة المهندسين

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