الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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محافظات

إعدام 230 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملة بسوهاج

نائب محافظ سوهاج
نائب محافظ سوهاج

قاد الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج، اليوم، حملة مرافق مكبرة ومفاجئة بنطاق مدينة دار السلام؛ لرفع الإشغالات، والعوائق المرورية، ومراجعة المحال التجارية، وإحكام الرقابة على السلع الغذائية المتداولة بالأسواق، وتحقيق الإنضباط بالشارع.

شارك في الحملة كل من " العميد شادي عبد اللطيف مدير إدارة المرافق، والعميد أحمد النادي رئيس فرع مباحث الشرق، والعقيد محمد عاطف مأمور مركز دار السلام، والدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين، والدكتور أحمد حمدي مدير عام الطب البيطري، والدكتور أيمن مكرم وكيل مديرية الصحة،   ومحمد السيد رئيس مركز ومدينة دار السلام، وممثلي جهاز حماية المستهلك، وهيئة سلامة الغذاء، ومديرية الصحة، والطب البيطري، والرقابة على الأغذية بمديرية الصحة، والتموين، والعمل.

نائب المحافظ الحملة استهدفت عدد من الشوارع والمحال التجارية ومراكز بيع المجمدات والمواد الغذائية 

وأوضح نائب المحافظ أن الحملة استهدفت عددا من الشوارع الرئيسية، والفرعية، بنطاق مدينة دار السلام، وقد تم رفع جميع الإشغالات، والعوائق المرورية، ومراجعة تراخيص المحلات، والمطاعم، ومدى الالتزام باشتراطات الصحة، والبيئة، والسلامة والصحة المهنية، ورفع مستوى النظافة والتجميل بتلك الشوارع.
نائب المحافظ: الحملة تسفر عن إعدام 230 كيلو لحوم وتحرير 97 محضرا متنوعا 
وقد أسفرت الحملة عن ضبط 200 كيلو لحوم مذبوحة خارج السلخانة بأختام مزورة، وإعدام 230 كيلو لحوم ومجمدات، ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى تحرير 97 محضر مخالفات متنوعة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أكثر من 500 من المضبوطات.

وتأتي تلك الحملة بمدينة دار السلام اليوم، بالتزامن مع حملات أخرى بمختلف مراكز المحافظة؛ لرفع الإشغالات، ومراجعة تراخيص المحلات والمطاعم، والتأكد من صلاحية المواد الغذائية المقدمة للمواطنين، وتحسين مستوى النظافة، وتحقيق الانضباط بالشارع.

تضمنت جولة نائب المحافظ  بدار السلام تفقد مستشفى دار السلام المركزي، وقد تابع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمستشفى والتقى عدد من الأطباء والعاملين والمرضى المترددين واستمع إلى مطالبهم، كما تابع الموقف الإنشائي لأعمال إحلال وتجديد المستشفى، والتقى نائب المحافظ كذلك عددا من الأهالي واستمع إلى مطالبهم وشكواهم، مؤكدا على استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات بجميع مراكز المحافظة، لافتا إلى العمل على تنفيذ توجيهات السيد المحافظ بعودة الانضباط للشارع السوهاجي، وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة لخدمة المواطنين.

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