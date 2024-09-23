إنجليزي يقترب من رئاسة لجنة الحكام المصرية، اعرف التفاصيل

قالت مصادر داخل اتحاد الكرة إن الإنجليزي ستيف بينيت المدير الفني السابق للجنة الحكام بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم، بات قريبا من تولي مهام رئاسة لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم خلفا للبرتغالي بيريرا الذي تم توجيه الشكر له مؤخرا.

وأضافت المصادر أن ستيف بينيت يبقي أقرب المرشحين لتولي منصب المدير الفني للجنة الحكام بالاتحاد المصري بعد وصول المفاوضات معه إلى مراحل متقدمة.

ستيف بينيت

ستيف بينيت الذي ولد في ١٧ يناير ١٩٦١ سبق وإن تمت إقالته من منصبه في الاتحاد الإماراتي لكرة القدم وحل بدلا منه رئيس لجنة الحكام الأسبق بالاتحاد المصري، وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق عصام عبد الفتاح.

وعلمت فيتو أن هناك شبه اتفاق على تنصيب الخبير التحكيمي الإنجليزي في منصب المدير الفني للجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم رغم اقالته في وقت سابق من منصبه في الاتحاد الإماراتي وتعيين المصري عصام عبد الفتاح بدلا منه.

و بدأ ستيف بينيت مشواره التحكيمي منذ عام 1984، وشارك في إدارة منافسات الدرجة الممتازة عام 1999، ونال الشارة الدولية عام 2001، وسبق له إدارة مباراة الدرع الخيرية عام 2003، والمباراة النهائية لكأس كارلينج عام 2005، كما أدار المباراة النهائية لبطولة كأس إنتر توتو عام 2002، والمباراة الودية الشهيرة بين البرازيل والأرجنتين في ملعب الإمارات عام 2006.