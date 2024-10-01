تحرير 271 مخالفة تموينية في حملات على أسواق القرى والمراكز بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، عدة حملات مكبرة خلال اسبوع، بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بالتعاون مع قسم مباحث التموين بمديرية أمن الفيوم، مديريتي الصحة والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك، لضبط الأسعار والرقابة على الأسواق، وقد أسفرت الحملات عن تحرير 271 مخالفة تموينية متنوعة.

نتائج الحملات على المراكز والقرى

وقال سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بمحافظة الفيوم، أن الحملات التي شنتها خلال الأسبوع من تحرير 271 مخالفة متنوعة في قطاع المخابز والأسواق، فقد تم التحفظ على 167 جوال دقيق بلدي زنة الواحدة 50 كيلو جرام بإجمالي وزن 8650 كيلو جرام دقيق بلدى، بأحد المخازن بدائرة مركز طامية، و350 كيلو لحوم لحوم بلدية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، محملة علي سيارة ربع نقل، في طريق الفيوم – القاهرة، و9600 عبوة لوليتا (عصير سكرى صناعي)، رديئة الصنع ومجهولة المصدر، وغير مدون عليها تاريخ الانتاج، و580 قطعة سناكس، كيك، مشروبات غازية، نسكافيه، منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و17 جوال سماد يوريا زنة الواحد 50 كيلو جرام بإجمالي وزن 850 كيلو جرام، مخصص لوزارة الزراعة ومحظور تداوله بالأسواق، 340 كيلو لحوم بلدية، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و153 كيلو بانيه دجاج غير صالح للاستهلاك الآدمي، و48 كيلو كبدة بقري غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و20 جوال دقيق بلدي زنة الواحدة 50 كيلو بإجمالي وزن 1000 كيلو جرام، وكمية من مشروبات الأطفال، جولي آيس، ببندر سنورس، و57 كرتونة بكل واحدة 60 قطعة بإجمالي 3420 قطعة منتهية الصلاحية.

سلع فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمي

كما تم التحفظ علي 20 كيلو جرام، مقرمشات، و15 علبة عصير منتهية الصلاحية، و400عبوه سلع غذائية فاسدة، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، 66 علبة حلويات شرقية وزن العلبة ٥٠٠ كيلو جرام، و 60 قرص مشبك منتهي الصلاحية، 20 كيلو جرام، لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و160 قطعة مواد غذائية منتهية الصلاحية (زبادي - صلصة - عصائر - مشروب قهوة سريع التحضير- لبن)، 580 قطعة بسكوت ومربي منتهي الصلاحية.

مخالفات تلاعب في الوزن

كما تم التحفظ علي سيارات أحد مصانع التعبئة محملة 200 كيس أرز مدون عليها ٥ كيلو جرام، و760 كيس سكر مدون عليها كيلو جرام واحد، بخلاف الوزن الحقيقي، ما يعد تلاعب في الأوزان المدونة على العبوات بنقص في الوزن، و200 كيلو مصنعات ألبان مجهولة المصدر.

مخالفات المخابز والأسواق

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الخارجية بمحافظة الفيوم، أنه تم تحرير 183 مخالفة متنوعة في قطاع المخابز، ما بين نقص وزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم وجود سجلات، عدم وجود ميزان، وفي قطاع الأسواق تم تحرير 60 محضرًا متنوعًا، ما بين عدم إعلان عن أسعار، بيع أزيد من السعر، سلع منتهية الصلاحية، بدون ترخيص، 3 مخالفات سلع مجهولة المصدر.

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