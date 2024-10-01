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محافظات

الفيوم تدرس إنشاء وحدة اقتصادية للتنمية المحلية والترويج للفرص الاستثمارية

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

التقى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وفدا من وزارة التنمية المحلية، لمناقشة الآليات اللازمة، إنشاء وحدة اقتصادية للتنمية المحلية، تضم فريق عمل متكامل، ينشئ قاعدة بيانات، ويضع خطط تسويقية للفرص المتاحة، بما يُسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمحافظة، حضر اللقاء الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والدكتورة شريفة ماهر مدير مكون التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير نظم العمل بمشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية، والمهندس وائل رفعت استشاري الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، بمشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية.

تنوع فرص الاستثمار على أرض الفيوم

وقال المحافظ، إن الفيوم من المحافظات الواعدة التي تتميز بتوافر العديد من المقومات الطبيعية والبيئية المتفردة، والتنوع الكبير في المجالات الاقتصادية والفرص الاستثمارية، والميزات النسبية للمحافظة في مجال السياحة البيئية، والأثرية، إضافة إلى مقوماتها الزراعية، وموقعها الجغرافي المميز، وتوافر شبكة طرق تربطها بالمحافظات المجاورة، مما يجعلها جاذبة للاستثمار في كافة المجالات.

الترويج للمستثمرين بشكل جيد

وأكد محافظ الفيوم، حرص المحافظة على الترويج بشكل جيد لكافة الفرص الاستثمارية بمختلف القطاعات واستغلالها الاستغلال الأمثل، من خلال فريق عمل متكامل، بما يُسهم في تحسين المستوى الاقتصادي للمحافظة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتشجيع الاستثمار وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين الجادين، لدفع عجلة الاقتصاد وتحسين المؤشرات التنموية.

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