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محافظات

محافظ الشرقية يؤكد أهمية استثمار المخلفات الزراعية وعدم حرقها

المخلفات الزراعية,
المخلفات الزراعية, فيتو

شدد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على حظر حرق المخلفات الزراعية نهائيًا، لمواجهة نوبات تلوث الهواء وحظر تشغيل مكامير الفحم والمسابك والفواخير ومصانع الطوب الطفلي والمصانع غير المرخصة وتشديد الرقابة على المقالب العمومية وعوادم  السيارات.

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المحافظ يحذر من الحرق المكشوف لقش الأرز 

وناشد محافظ الشرقية المزارعين بعدم الحرق المكشوف نهائيًا للمخلفات الزراعية وخاصة قش الأرز، لعدم  التعرض للمساءلة القانونية والوقوع تحت طائلة القانون واستثمار تلك المخلفات بكبسها وبيعها أو إستخدامها علف للمواشى أو تحويلها إلى أسمدة عضوية، 

توفير 150 موقعا و227 معدة بإيجار رمزى 

وفت قيام جهاز شئون البيئة بالمحافظة  بتوفير (150) موقع لتجميع قش أرز مطابق لإشتراطات الحماية المدنية بمراكز ومدن المحافظة، تم فتح 83 موقع منهم أمام المزارعين،  بالإضافة لتوفير 227 معدة زراعية بإيجار رمزى، في محاولة لمواجهة السحابة السوداء 

الاهتمام بوضع الأطر التشريعية اللازمة 

وأكد الدكتور مجدى الحصرى رئيس فرع جهاز شؤون البيئة الإقليمي بالشرقية والإسماعيلية إهتمام الدولة بوضع الأطر التشريعية اللازمة لخفض انبعاثات الملوثات بهدف تحسين نوعية الهواء لضمان جودة حياة عالية في بيئة مستدامة 

المادة 20 من قانون المخلفات 

تنص المادة (20) من قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 على أنه يحظر الحرق المكشوف للمخلفات، وذلك لما ينتج عنه من انبعاثات ضارة بالبيئة بالمخالفة للمعايير والاشتراطات البيئية الواردة بقانون تنظيم إدارة المخلفات.

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قانون المخلفات رقم 202لسنة 2020

كما تنص المادة (70) من قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020  على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يقوم بالحرق المكشوف للمخلفات

 

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المهندس حازم الاسمونى محافظ الشرقية حظرحرق المخلفات مواجهة نوبات تلوث الهواء حظر تشغيل مكامير الفحم حضر تشغيل المسابك والفواخير مصانع الطوب الطفلى

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