أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 214 بجريدة الوقائع المصرية
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 214، الصادر في 29 سبتمبر 2024، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الداخلية، ومحافظة القاهرة.
-قرارات وزارة الداخلية، بشأن الأذن لـ 84 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية. وسحب الجنسية المصرية من 21 مواطنًا.
وقرارات وزارة الداخلية بإبعاد صومالي وأوزباكستاني الجنسية من البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
-وقرار محافظة القاهرة الإدارة المركزية للتعاون الإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة تعديل النظام الداخلى للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمصنع المحركات بحلوان.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.