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أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 214 بجريدة الوقائع المصرية

وزير الداخلية اللواء
وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 214، الصادر في 29 سبتمبر 2024، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الداخلية، ومحافظة القاهرة.
-قرارات وزارة الداخلية، بشأن الأذن لـ 84 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية. وسحب الجنسية المصرية من 21 مواطنًا.
وقرارات وزارة الداخلية بإبعاد صومالي وأوزباكستاني الجنسية من البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.


قرار محافظة القاهرة الإدارة المركزية للتعاون الإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة تعديل النظام الداخلى للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمصنع المحركات بحلوان.

 


 

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