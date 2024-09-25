أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 211 بجريدة الوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 211، الصادر في 25 سبتمبر 2024، أهم القرارت الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الداخلية، ومحافظة الدقهلية، ومحافظة كفر الشيخ، ومحافظة الإسكندرية، ومحافظة دمياط.



-قرارات وزارة الداخلية برد الجنسية المصرية لـ 35 شخصًا، والأذن لـ 21 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.



-وقرارات محافظة الدقهلية بتعديل المخططات التفصيلية لقرى كفر أبو العنين، وقرية صهرجت الكبرى، وقرية ميت العز مركز ميت غمر. وقرية منية سمنود، وقرية نوسا البحر، وقرية ميت مسعود التابعين لمركز أجا.



-وقرار محافظة كفر الشيخ بشأن اعتماد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لمدينة الحامول- بشأن تغيير استخدام من سكنى إلى تجارى بشارع العاشر من رمضان.

-وقرار محافظة الإسكندرية بفرض مقابل التحسين على جميع العقارات والأراضى الواقعة فى نطاق مشروع توسعة شارع النقل والهندسة (شارع 38 سابقًا) بداية من تقاطعه مع محور المحمودية حتى تقاطعه مع شارع فوزى معاذ.



-وقرار محافظة دمياط، بشأن اعتماد المخطط التفصيلى لمدينة كفر البطيخ بمحافظة دمياط.



