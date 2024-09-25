الأربعاء 25 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 211 بجريدة الوقائع المصرية

وزير الداخلية اللواء
وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 211، الصادر في 25 سبتمبر 2024، أهم القرارت الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الداخلية، ومحافظة الدقهلية، ومحافظة كفر الشيخ، ومحافظة الإسكندرية، ومحافظة دمياط.


-قرارات وزارة الداخلية برد الجنسية المصرية لـ 35 شخصًا، والأذن لـ 21 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.


-وقرارات محافظة الدقهلية بتعديل المخططات التفصيلية لقرى كفر أبو العنين، وقرية صهرجت الكبرى، وقرية ميت العز مركز ميت غمر. وقرية منية سمنود، وقرية نوسا البحر، وقرية ميت مسعود التابعين لمركز أجا.


-وقرار محافظة كفر الشيخ بشأن اعتماد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لمدينة الحامول- بشأن تغيير استخدام من سكنى إلى تجارى بشارع العاشر من رمضان.

 


-وقرار محافظة الإسكندرية بفرض مقابل التحسين على جميع العقارات والأراضى الواقعة فى نطاق مشروع توسعة شارع النقل والهندسة (شارع 38 سابقًا) بداية من تقاطعه مع محور المحمودية حتى تقاطعه مع شارع فوزى معاذ.


-وقرار محافظة دمياط، بشأن اعتماد المخطط التفصيلى لمدينة كفر البطيخ بمحافظة دمياط. 

 


 

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 210 بجريدة الوقائع المصرية

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 209 بجريدة الوقائع المصرية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والفنية والأدبية.

أهم القرارت الحكومية اليوم أهم القرارت الحكومية قرارات وزارة الداخلية جريدة الوقائع المصرية قرارات محافظة الدقهلية قرار محافظة كفر الشيخ

مواد متعلقة

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 210 بجريدة الوقائع المصرية

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 209 بجريدة الوقائع المصرية

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 208 بجريدة الوقائع المصرية

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 205 بجريدة الوقائع المصرية

الأكثر قراءة

لحظة فتح مفيض سد النهضة، خبير يكشف موعد انتهاء التدفق ويحذر السودان (فيديو)

التعليم تكشف حقيقة إجبار الطلاب على طباعة أسئلة الواجب المنزلي من موقع الوزارة

لا توجد خيارات بديلة، مدبولي: لست سعيدا بزيادات الأسعار

يوسف بطرس غالي مجددا!

البرلمان الإيراني يمنع تولي "سني" منصب نائب الرئيس

البلطي يرتفع 4 جنيهات في سوق العبور وهذه أسعار الأسماك اليوم

شعبة الذهب: المعدن الأصفر يواصل الصعود ويتجه نحو قمة تاريخية جديدة

الكاف يعلن تغيير طاقم حكام مباراة مصر وموريتانيا، اعرف التفاصيل

منوعات

المزيد

فقدان متسلق إنجليزي في جبال الألب منذ أسابيع وجهود مكثفة للبحث عنه

على رقعة الشطرنج، صراع جديد بين روسيا وأوكرانيا في الألعاب الرياضية

حماية الأرض من خطر الكويكبات، استخدام جديد للأشعة السينية

5 أشخاص ينتحلون شخصية براد بيت للنصب على امرأتين

المزيد

خدمات

المزيد

البلطي يرتفع 4 جنيهات في سوق العبور وهذه أسعار الأسماك اليوم

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال وارتفاع الرمان في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع الخيار والفلفل في سوق العبور

5 جنيهات ارتفاعا في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

إيرانى الصنع.. صاروخ قادر 1 الذى استهدف مقر الموساد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم البصل الأخضر في المنام وعلاقته بالتوبة الصادقة

مع بدء العام الدراسي، تعرف على حكم دعاء المذاكرة

تفسير حلم الوشم في المنام وعلاقته بالحسد من المقربين

المزيد
الجريدة الرسمية