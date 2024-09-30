الإثنين 30 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بنتايك: السوبر الإفريقي مع الزمالك أفضل اللحظات في مشواري الكروي

محمود بنتايك
محمود بنتايك

أبدى المغربي محمود بنتايك الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سعادته بالتتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي على حساب الأهلي، موضحًا أن اللقب من أفضل اللحظات في مشواره الكروي.

وقال بنتايك في تصريحات للمركز الإعلامي بنادي الزمالك إن مشاركته أمام الأهلي كانت الأولى له في مشواره مع الفريق الأبيض، وتوج ذلك بالفوز ببطولة قارية وذلك أمر رائع بالنسبة له.

وأضاف: "الفوز على الأهلي والتتويج باللقب أمر مهم بالنسبة لي والحمد لله على ما تحقق، كما أن هناك مشهد رائع في الملعب وهو جمهور نادي الزمالك الذي منحنا الطاقة في المباراة، وكان يجب علينا إسعادهم وحصد البطولة".

وتابع بنتايك: "الأجواء الجماهيرية كانت ممتعة في المباراة وتعودت عليها، أشكر زملائي وقادة الفريق على دعمهم المستمر لي منذ انضمامي للزمالك، وساعدوني على التأقلم سريعاَ مع الفريق بجانب دور الجهاز الفني معي".

وأكد محمود بنتايك أن المنافسة مع زملائه في مركز الظهير الأيسر ستكون مفيدة لصالح الزمالك، والجميع سيكون داعم لمن يلعب.

واختتم الظهير الأيسر تصريحاته قائلًا:" هدفي الأول والأخير هو التتويج بأي بطولة يشارك فيها الزمالك خلال الفترة المقبلة".

 

الزمالك يتوج بالسوبر الإفريقي

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المملكة أرينا بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 6 أيام، بعد العودة من السعودية، والتتويج بالسوبر الأفريقي على حساب الأهلي.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل، استعدادًا للموسم الجديد ومباريات السوبر المحلي وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

غزل المحلة 2007 يخسر أمام الزمالك بخماسية في دوري الجمهورية

تطورات جديدة في أزمة الجابوني آرون بوبينزا مع الزمالك

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الزمالك نادي الزمالك اخبار الزمالك بنتايك محمود بنتايك

مواد متعلقة

دوري أبطال آسيا، أهلي جدة يفوز على الوصل الإماراتي بثنائية (صور)

أهلي جدة يتقدم على الوصل الإماراتي بثنائية في الشوط الأول (صور)

تطورات جديدة في أزمة الجابوني آرون بوبينزا مع الزمالك

جيفرسون كوستا لاعب الزمالك الجديد يشارك في مران فريق 2005

الزمالك يعلن رسميا التعاقد مع جيفرسون كوستا 4 مواسم ويقيده أفريقيا

ناصر منسي: عماد متعب مثلي الأعلى محليا وأتمنى اللعب مع أفشة

شيكابالا: انهمرت في البكاء قبل السوبر الإفريقي وكنت مطمئنا بحصد اللقب

بيان رسمي من حسين لبيب بعد تتويج الزمالك بالسوبر الإفريقي

الأكثر قراءة

تلميذ طارق سليم، مسيرة محمد رمضان مع الأهلي بعد تعيينه مديرا للكرة والتعاقدات

أقوال مؤمن زكريا في تحقيقات النيابة عن السحر المزعوم

محمد رمضان مديرا للكرة والتعاقدات في النادي الأهلي

أثار أزمة، رئيس جمعية الكومبارس ينشر خبر وفاة الفنانة صباح محمود ويتراجع عنه

جورج قرداحي يوضح حقيقة اعتناقه الإسلام

أكاديمي أمريكي يكشف كارثة بسد النهضة بعد الزلزال الرابع في إثيوبيا (فيديو)

رد فعل الرئيس السيسي عن استغلال البعض للسيارات المخصصة لذوي الإعاقة

القبض على عامل صور طالبة جامعية بدورة المياه في أكتوبر

منوعات

المزيد

موظف مفصول يقتل مديره في الأردن بالكلاشينكوف (فيديو)

2000 دولار شهريا، عرض عمل غير مسبوق من راعي أغنام في تركيا

يدور حول نجم يشرف على نهايته، رصد كوكب بعيد يعطي لمحة عن مستقبل الأرض

الأمير هاري يتوجه إلى المملكة المتحدة دون زوجته، اعرف السبب

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الاثنين 30-9-2024 في الأسواق

سعر الأرز اليوم الاثنين 30 سبتمبر 2024 بالأسواق

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

مقتطفات من حياة مولانا جلال الدين الرومي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، المسور بن مخرمة "صائم الدهر"

تفسير حلم التسول في المنام وعلاقته بالحزن والكرب والغم

آيات النصر في القرآن الكريم وأسبابه وموانعه

المزيد
الجريدة الرسمية