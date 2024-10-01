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رياضة

ترتيب مباريات منتخب مصر بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 17 و20 عاما

كأس الأمم الأفريقية،فيتو
كأس الأمم الأفريقية،فيتو

أجرى اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم قرعة لترتيب المباريات للتأهل إلى بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 17 و20 عاما ومن المقرر أن تستضيف مدينة الدار البيضاء التصفيات تحت 17 في الفترة بين 9 و24 نوفمبر.

وجاء الترتيب كالآتي:

مصر × المغرب

مصر × الجزائر

مصر × تونس

مصر × ليبيا

 

ويتأهل المركز الأول والثاني إلى كأس أمم إفريقيا بشكل مباشر.

ويقود أحمد الكاس منتخب مصر تحت 17 عاما، وعادل مصطفى مدرب عام، وأحمد فوزي مدرب حراس المرمى.

وعلى الجانب الآخر من المقرر أن تبدأ مباريات تحت 20 في الفترة بين 12 إلى 27 نوفمبر المقبل في مدينة السويس.

وجاء ترتيب المباريات كالتالي:

مصر × المغرب

مصر × الجزائر
مصر × ليبيا

مصر × تونس

ويقود البرازيلي روجيريو ميكالي تدريب منتخب مصر تحت 20 عاما.

وتم تعيينه خلفا لوائل رياض.

ويمتد عقد ميكالي لمدة 4 أعوام.

ويتم تجهيز هذا المنتخب للتأهل وخوض أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

 


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