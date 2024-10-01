مدحت العدل: اللهم نستودعك أهلنا وأحبائنا في لبنان

عبر الكاتب والسيناريست الدكتور مدحت العدل عن حزنه عما يشهده لبنان من أحداث مؤسفة.

ونشر من خلال خاصية الاستوري على تطبيق انستجرام دعاء للبنان وأهله حيث قال: “اللهم كن معهم في كل لحظة، وامسح دموعهم بيدك الرحيمة، واغمر قلوبهم بالسكينة والاطمئنان، يا الله، نعم أن الفرج قريب، فنحن نستودعك أهلنا وأحباءنا في لبنان، ونسألك أن تفرج كربهم وتبدل خوفهم أمانًا وألمهم فرحًا”.

جيش الاحتلال يعلن بدء الهجوم البري على لبنان

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن اليوم الثلاثاء، بدء عملية برية مستهدفة ومحددة ضد أهداف لـ "حزب الله" في المنطقة القريبة من الحدود في جنوب لبنان.