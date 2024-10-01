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خارج الحدود

مسؤولون أمريكيون: يبدو أن الغزو البري في لبنان قد بدأ

دبابات إسرائيلية،
دبابات إسرائيلية، فيتو

الهجوم البري على لبنان، لمح مسؤولون أمريكيون، قبل قليل، إلى بدء الغزو البري "الإسرائيلي" في لبنان.


ونقلت "إن بي سي"، عن مسؤولين أمريكيين، قولهم "يبدو أن الغزو البري في لبنان قد بدأ"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكان "الجيش الإسرائيلي" طلب، الاثنين، من سكان بلدات حدودية في جنوب لبنان إخلاءها، وصدرت تعليمات صارمة لسكان الجليل الأعلى بالبقاء بالقرب من المناطق المحمية.

وصادق مجلس الوزراء الأمني ​​الإسرائيلي المصغر "الكابينيت" على المرحلة التالية من الحرب ضد حزب الله في لبنان، والتي من المفترض أن تكون الهجوم البري، وفق ما نقلت هيئة البث ووسائل إعلام إسرائيلية، الإثنين.
وقال موقع Ynet الإخباري إن بعض الوزراء خلال المناقشة "استنكروا التسريبات بشأن العملية من قبل مسؤولين أمريكيين بعد أن قامت إسرائيل بتحديثها".

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري، قال إنه "في الساعات الأخيرة انتشرت العديد من التقارير والشائعات حول نشاط الجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية. ونطلب عدم نقل تقارير عن أنشطة القوات، حرصًا على أمن قواتنا. التزموا بالتقارير الرسمية فقط ولا تنشروا إشاعات غير مسؤولة".

كما أكدت صحيفة معاريف أن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية “الكابينت” وافق على عملية برية محدودة في جنوب لبنان.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الجيش الإسرائيلي يؤكد أن العملية البرية في لبنان ستكون أكثر صعوبة وتعقيدا من غزة.

 

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