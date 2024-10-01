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رياضة

موعد سفر منتخب مصر لمواجهة موريتانيا في تصفيات أمم أفريقيا

منتخب مصر،فيتو
منتخب مصر،فيتو

منتخب مصر، حدد  الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني للفريق حسام حسن، موعد سفر الفراعنة الى موريتانيا استعدادا  لمواجهة منتخبها ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب. 

 

وحدد الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، يوم 13 أكتوبر الجاري للسفر إلى موريتانيا لمواجهتها يوم 15 من الشهر ذاته في لقاء الإياب بالجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب. 

ومن المقرر أن تطير بعثة منتخب مصر إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط على متن طائرة خاصة.

ويخوض منتخب مصر الوطني مرانا وحيدا على الملعب الأولمبي بالعاصمة نواكشوط، في اليوم السابق للمباراة 14 أكتوبر الجاري، على أن تعود البعثة إلى القاهرة فور انتهاء المباراة مباشرة.

 

منتخب مصر الوطني، فيتو

 

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني حسام حسن، للدخول في معسكر تدريبي،   استعدادا لمواجهتي موريتانيا في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

موعد مباراة منتخب مصر أمام موريتانيا في لقاء الذهاب

وحدد منتخب مصر يوم 11 أكتوبر الجاري موعدًا لمواجهة منتخب موريتانيا بالقاهرة، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 التي تستضيفها المغرب.

منتخب مصر يتصدر مجموعته بتصفيات أمم إفريقيا

وحقق منتخب مصر بقيادة مديره الفني حسام حسن فوزين كبيرين في الجولتين الافتتاحيتين من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا، حيث فاز في الجولة الأولى على منتخب الرأس الأخضر “كاب فيردي” بثلاثة أهداف نظيفة على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ثم فاز على بوتسوانا في الجولة الثانية خارج الديار بأربعة أهداف دون مقابل، لينفرد بصدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط.

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