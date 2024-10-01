فوز الطالبة ريم محمد صبحى برئاسة اتحاد طلاب المعاهد الاهزية بالقليوبية
أجرت المنطقة الأزهرية بالقليوبية انتخابات اتحاد الطلاب بالمعاهد الازهرية وفازت الطالبة ريم محمد صبحى برئاسة اتحاد طلاب المعاهد الازهرية على مستوى القليوبية للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ م.
انتخابات المعاهد الازهرية بالقليوبية
وتعد ريم محمد صبحى من الطالبات المتميزات حيث قد فازت بالمركز الأول على مستوى المحافظة فى الملتقى الفكرى العام والمركز الرابع على مستوى الجمهورية وتتمتع بمواهب علمية وثقافية مختلفة.
في سياق اخر عقد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف الاجتماع الأول مع ممثلي قطاعات الأزهر؛ للوقوف على أعمال الخطة التنفيذية في صيغتها النهائية التي تعمل عليها هذه القطاعات ممثلة في: جامعة الأزهر، مجمع البحوث الإسلامية، قطاع المعاهد الأزهرية، الجامع الأزهر، مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية، المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لرفع الوعي بالقضايا السكانية والتنموية، بما يعزز استراتيجية الدولة ورؤيتها التنموية سيما ما يتعلق منها بالمبادرة الرئاسية التي أطلقت مؤخرًا بعنوان: «بداية جديدة لبناء الإنسان».
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