محافظ القليوبية يوجه نصيحة لشباب المهندسين

قدمت فيتو في بث مباشر بعنوان الناجح يرفع ايده.. احتفال نقابة المهندسين بالقليوبية بأوائل الثانوية العامة وحملة الماجستير والدكتوراه بحضور المحافظ

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ومن جانبه، أشاد المحافظ بالإنجازات التي حققها المكرمون، مؤكدًا أنهم يمثلون مستقبل مصر الواعد، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعمل لخدمة وطنهم. كما وجه الشكر لنقابة المهندسين على دورها الكبير في دعم الشباب وتنمية قدراتهم مشيرا أن الهندسة هي من أسمى المهن التي يفخر أي إنسان الانتماء إليها وهي تحقق مراد الله من خلقه وهي عمارة الأرض.

وأوضح محافظ القليوبية فى كلمته، الدور الرائد لنقابة المهندسين فى كل المجالات والتطوير فى كل ميادين ومنشآت المحافظة، وأثنى على كافة المهندسين والعاملين بنقابة المهندسين وبكليات الهندسة بالمحافظة ودورهم المثمر في تطوير محافظة القليوبية.

مشيرا إلى أن مهندسي القليوبية من أقدموا على إنشاء مشروعات عظيمة منذ تاريخ القناطر الخيرية، متوجها بالنصيحة لشباب المهندسين ببذل الجهد والعرق لأن المهنة تعطي لمن يجتهد ويكد فهي مهنة شاقة وتحتاج نفس طويل ولكنها تعطي لمحبيها.

جاء ذلك خلال تكريم المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية بحضور من المهندس مصطفي مجاهد نقيب المهندسين حفلًا تكريم 74 من أوائل الطلاب في مراحل الثانوية العامة والماجستير والدكتوراه، والمنتمين إلى أسرة نقابة المهندسين بمقر نقابة المهندسين بمدينة بنها.

وحضر التكريم نخبة من القيادات التنفيذية والمهندسين منهم المهندس تامر رمضان أمين عام النقابة والمهندسة ايمان المرسي رئيس اللجنة الاجتماعية والمهندس احمد محيي امين الصندوق وعددا من اعضاء المجلس تقديرًا للإنجازات العلمية التي حققها هؤلاء الشباب الموهوبين، وتشجيعًا لهم على مواصلة مسيرتهم نحو التميز والتفوق.

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