الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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مياه الشرقية تنظم أنشطة تفاعلية للأطفال

أنشطة تفاعلية للأطفال
أنشطة تفاعلية للأطفال والتوعية بلغة الإشارة للطلاب

اكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه تنفيذًا للمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان وإحتفالًا بالأسبوع العالمي للصم  قامت الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ووحدة السكان بمركز بلبيس بتنظيم أنشطة تفاعلية وندوات توعوية بلغة الإشارة

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استهدفت الشركة 300 طالب من الصم 

 ولفت  الى انه الشركة استهدفت من ذلك   300 طالب وطالبة بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع والتربية الفكرية التابعة لادارة بلبيس التعليمية عن أهمية ترشيد إستهلاك المياه وذلك لتوعية الطلاب والطالبات بخطورة إهدار المياه وإلقاء الضوء على السلوكيات السلبية من قبل المواطنين في التعامل مع المياه والنتائج المترتبة على عدم ترشيد استهلاك الماء وكذلك المسئولية المجتمعية تجاه ترشيدها.

 

ورش رسم وتلوين وورشة لتعليم السباكة 

أضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه صاحب الندوة تنفيذ أنشطة تفاعلية ( مسرح العرائس - لعبة الكروت - مسابقات ثقافية ) بجانب تنظيم ورش رسم وتلوين وورشة لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة وذلك بهدف ترسيخ مفاهيم التوعية بالحفاظ علي المياه لدي النشء وتعريفهم بالسلوكيات الإيجابية الصحيحة في التعامل مع البيئة والحافظ عليها وتم عقد مسابقات وتوزيع جوائز على الفائزين

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المهندس محافظ الشرقية 

وبدوره أشاد المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية التربية والتعليم ووحدات السكان بالمحافظة في تنظيم الندوات الإرشادية لطلاب المدارس لتوعيتهم بأهمية ترشيد إستهلاك المياه والحفاظ على البيئة من التلوث ومخاطر الإسراف في المياه وإلقاء المخلفات بشبكات الصرف والذي يُكبد الدولة خسائر كبيرة.

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المهندس عامر كمال ابوحلاوة رئيس شركة مياه الشرب الصرف الصحي المبادرة الرئاسية بداية جديدة بناء الانسان الاسبوع العالمى للصم المشاركة المجتمعية

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