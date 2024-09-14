10 معلومات بشأن إحلال وتجديد محطة مياه بني أحمد الشرقية في المنيا

يتابع اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بصفة مستمرة أعمال تجديد وتطوير وتوسيع محطات تحلية المياه ومحطات مياة الشرب والصرف الصحى في محافظة عروس الصعيد، ومن ضمن تلك المحطات محطة مياة بني أحمد الشرقية.

10 معلومات حول إحلال وتجديد محطة مياه بني أحمد الشرقية في المنيا

وفي هذا السياق تنشر فيتو معلومات حول إحلال وتجديد محطة مياه بني أحمد الشرقية في المنيا

1. الموقع: محطة مياه بني أحمد الشرقية تقع على مساحة 14 فدانًا.

2. الطاقة الإنتاجية: تعمل المحطة بطاقة إنتاجية تصل إلى 1200 لتر في الثانية.

3. أهمية المحطة: تعتبر المحطة من المنشآت الحيوية التي تغذي مركز ومدينة المنيا، حيث تغطي حوالي 60% إلى 70% من احتياجات المنطقة من مياه الشرب.

4. أعمال التطوير: تُجرى بالمحطة أعمال الإحلال والتجديد بشكل دوري لضمان رفع كفاءتها.

5. هيكل المحطة: تتكون المحطة من مرحلتين، الأولى بطاقة 400 لتر/ثانية، والثانية بطاقة 800 لتر/ثانية، مما يوفر إجمالي 102 ألف متر مكعب يوميًا.

6. الصيانة الدورية: وجه المحافظ بضرورة الالتزام بأعمال الصيانة لضمان استمرارية كفاءة المحطة.

7. خطط التوسع: شدد المحافظ على أهمية دراسة إمكانية توسعة المحطة مستقبلًا لتلبية الطلب المتزايد على مياه الشرب.

8. استراتيجية المحافظة: تأتي أعمال التطوير ضمن استراتيجية المحافظة لضمان تقديم خدمات مياه بجودة عالية للمواطنين.

9. الشراكة المحلية: تم تقديم شرح تفصيلي حول أعمال التطوير من المهندس رجب السعيد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

10. البنية التحتية: تُعتبر محطة مياه بني أحمد الشرقية ركيزة أساسية في البنية التحتية للمحافظة، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين الخدمات العامة.