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مياه الشرقية: تركيب 150 وصلة مياه منزلية بالمجان بالحسينية

تركيب 150 وصلة مياه
تركيب 150 وصلة مياه منزلية بالمجان بالحسينية

قال المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان وتنفيذًا للبروتوكول الموقع بين الشركة ومؤسسة مساعدة للأعمال الخيرية لتوصيل مياه الشرب بالمجان للأسر الأكثر إحتياجًا بمركز ومدينة الحسينية محافظة الشرقية 

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الانتهاء من التوصيلات المجانية 

تم الإنتهاء من توصيل عدد 150 وصلة مياه شرب بالمجان للأسر الأكثر إحتياجًا وذلك بقرى  أبو عياد والمناجاة الصغرى وبحر البقر بهدف توفير حياة كريمة لهم تضمن المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة من مياه شرب نقية.

تم الاختيار وفق معايير منها الامراض المزمنة 

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن المستحقين يتم إختيارهم وفق عدة معايير أهمها عدم وجود عائل للأسرة وأصحاب الأمراض المزمنة وذوى القدرات والهمم وذلك بعد عمل أبحاث ميدانية للتحقق من أحقية الحالة بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعي.

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المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية 

وبدوره أشاد المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية بالتعاون المثمر والبناء بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومؤسسة مساعدة للأعمال الخيرية في توفير كوب مياه نظيف لأبناء المحافظة من خلال مد وصلات مياه الشرب للأسر الأكثر إحتياجًا دون تحملهم أي أعباء مالية.

 

 

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المهندس عامر ابوحلاوة تنفيذ المبادرة الرئيسية بداية جديدة لبناء الببوتوكول الموقع مؤسسة رجال الاعمال للاعمال الخيرية شركة مياه الشرب الاكثر احتياجا مركز ومدينة الحسينية محافظة الشرقية

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