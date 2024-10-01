الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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رياضة

بث مباشر مباراة الهلال والشرطة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024

الهلال السعودي،فيتو
الهلال السعودي،فيتو

بث مباشر مباراة الهلال والشرطة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024، يستعد فريق الهلال السعودي لخوض مواجهة هامة أمام فريق الشرطة العراقي في إطار منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024.
وتأتي هذه المباراة في إطار الجولة الثانية من البطولة القارية، حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق نتيجة إيجابية لتعزيز فرصه في المنافسة على اللقب.

شاهد مباراة الهلال والشرطة في دوري أبطال آسيا

ويمكن متابعة المباراة عبر عدد من القنوات الرياضية التي تنقل فعاليات دوري أبطال آسيا، وهي:

beIN Sports AFC HD (قطرية)
Abu Dhabi Sports Asia 2 (إماراتية)
Alkass Ten HD (قطرية)
SSC 1 HD (سعودية)
الرابعة العراقية (عراقية
 وهناك مجموعة من المعلقين الذين سيتولون التعليق على أحداث المباراة عبر القنوات المختلفة، وهم:

عامر عبدالله عبر قناة Abu Dhabi Sports Asia 2
خالد الحدي عبر قناة Alkass Ten HD
حماد الحنزي عبر قناة SSC 1 HD
حسن العيدروس عبر قناة beIN Sports AFC HD
رؤوف خليف عبر قناة الرابعة العراقية.

التشكيل المتوقع لمباراة الشرطة العراقي

من المتوقع أن يعتمد المدير الفني للهلال، البرتغالي جورجي جيسوس، على التشكيلة التالية:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: جواو كانسيلو، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهراني

خط الوسط: روبن نيفيز، ماركوس ليوناردو، سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش
خط الهجوم: مالكوم دي أوليفيرا، ألكسندر ميتروفيتش، سالم الدوسري

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