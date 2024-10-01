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رياضة

بث مباشر مباراة برشلونة ويونج بويز بدوري أبطال أوروبا 2024

برشلونة،فيتو
برشلونة،فيتو

بث مباشر مباراة برشلونة ويونج بويز في دوري أبطال أوروبا، يبحث  عشاق  كرة القدم عن القنوات الناقلة لمباراة   برشلونة، بقيادة المدرب هانز فليك، لمواجهة يونج بويز علي أرضية ملعب "لويس كومبانيس" ضمن الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.
 

موعد مباراة برشلونة ويونج بويز في دوري أبطال أوروبا


تنطلق مباراة برشلونة ضد يونج بويز في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

 

بث مباشر لمباراة برشلونة ويونج بويز

وتذاع مباراة برشلونة ويونج بويز في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 2.

القناة القمر التردد الاستقطاب الترميز معامل التصحيح


beIN Sports HD 2

 نايل سات 11013 

أفقي 27500 

2/3

وأعلنت الشبكة القطرية أن المعلق العماني أحمد البلوشي هو من سيتولى مهمة التعليق على أحداث المباراة بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

 


وكان برشلونة قد خسر في الجولة الأولى من موناكو بهدفين مقابل هدف، بينما سقط يونج بويز أمام أستون فيلا.

 

وتنطلق اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2024-2025.

 

 

ويخوض كل فريق 8 مباريات، 4 داخل ملعبه ومثلها خارجه، على أن يتأهل أول 8 في ترتيب الدوري لدور الـ 16 مباشرة.

 

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد


وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.


ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

بينما ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

 

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