الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل  تعاملات الثلاثاء أول جلسات شهر أكتوبر 2024.

المؤشر  الرئيسي "إيجي إكس 30"

 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة  0.37% عند مستوى 31705 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.34% عند مستوى 39154 نقاط، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39% عند مستوى 13741 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة 

 

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.54% عند مستوى 7580 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.59% عند مستوى 10732 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.40% عند مستوى 3139 نقطة. 

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