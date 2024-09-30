محافظ القليوبية يشهد تكريم حملة الماجستير والدكتوراه بنقابة المهندسين

شهد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبيةبحضور من المهندس مصطفي مجاهد نقيب المهندسين حفلًا تكريم 74 من أوائل الطلاب في مراحل الثانوية العامة والماجستير والدكتوراه، والمنتمين إلى أسرة نقابة المهندسين بمقر نقابة المهندسين بمدينة بنها.

تكريم الأوائل بنقابة المهندسين بالقليوبية

وحضر التكريم نخبة من القيادات التنفيذية والمهندسين منهم المهندس تامر رمضان أمين عام النقابة والمهندسة ايمان المرسي رئيس اللجنة الاجتماعية وعدد من أعضاء المجلس تقديرًا للإنجازات العلمية التي حققها هؤلاء الشباب الموهوبين، وتشجيعًا لهم على مواصلة مسيرتهم نحو التميز والتفوق.

احتفال نقابة المهندسين بالقليوبية، فيتو

بدأ الحفل بالسلام الوطني وبعض آيات من الذكر الحكيم، وألقى المهندس مصطفي مجاهد نقيب المهندسين كلمته، ورحب بالحضور وأعرب عن سعادته بأبناء محافظة القليوبية من أوائل الثانوية العامة الملتحقين بكلية الهندسة وخريجي كلية الهندسة بشبرا وبنها والحاصلين علي درجة الماجستير والدكتوراه من أبناء النقابة متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية منهم المهندسة أمل فوزي رئيسة حي بولاق، المهندسة الاء قمر عضو مجلس النقابة، المهندس نور زكريا..

احتفال نقابة المهندسين بالقليوبية، فيتو

محافظ القليوبية ؛ الهندسة من اسمي المهندسة

ومن جانبه، أشاد المحافظ بالإنجازات التي حققها المكرمون، مؤكدًا أنهم يمثلون مستقبل مصر الواعد، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعمل لخدمة وطنهم. كما وجه الشكر لنقابة المهندسين على دورها الكبير في دعم الشباب وتنمية قدراتهم مشيرا أن الهندسة هي من اسمي المهن التي يفخر اي إنسان الانتماء اليها وهي تحقق مراد الله من خلقه وهي عمارة الأرض.

وأوضح محافظ القليوبية فى كلمته، الدور الرائد لنقابة المهندسين فى كل المجالات والتطوير فى كل ميادين ومنشآت المحافظة، وأثنى على كافه المهندسين والعاملين بنقابه المهندسين وبكليات الهندسة بالمحافظة ودورهم المثمر في تطوير محافظه القليوبيه.

مشيرا ان مهندسو القليوبية من اقدمو من أنشأ مشروعات عظيمة منذ تاريخ القناطر الخيرية، نتوجها بالنصيحة لشباب المهندسين ببذل الجهد والعرق لان المهنة تعطي لمن يجتهد ويكد فهي مهنة شاقة وتحتاج نفس طويل ولكنها تعطي لمحبيها



احتفال نقابة المهندسين بالقليوبية، فيتو

من جانبهم، عبر المكرمون عن بالغ شكرهم وتقديرهم للمحافظ ولنقابة المهندسين على هذا التكريم، مؤكدين أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق المزيد من الإنجازات التي ترفع اسم مصر عاليًا.

احتفال نقابة المهندسين بالقليوبية، فيتو

احتفال نقابة المهندسين بالقليوبية، فيتو