الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأمن يضبط لصوص جرائم سرقات هاتف ودراجة نارية فى الإسماعيلية والإسكندرية

الأمن يضبط لصوص جرائم
الأمن يضبط لصوص جرائم سرقات هاتف ودراجة نارية

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على مرتكبى واقعتى سرقة هاتف ودراجة نارية فى محافظتى الإسماعيلية والإسكندرية.

تحرير 1646 مخالفة ملصق إلكتروني ورفع 48 سيارة ودراجة نارية

وزير الداخلية يقرر ترحيل سودانى الجنسية خارج البلاد

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله عبر أحد الحسابات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنًا إدعاء صاحبة الحساب بقيام شخصين يستقلان دراجة نارية بصعق نجلها بصاعق كهربائى وسرقة هاتفه المحمول بالإسماعيلية.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية).. وبحوزته (الهاتف المحمول المستولى عليه)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

كما تابعت أجهزة الأمن،ما تم تداوله عبر أحد الحسابات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنًا ادعاء صاحب الحساب بقيام أحد الأشخاص بسرقة دراجته النارية بالإسكندرية.


وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط الدراجة النارية المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أجهزة الأمن بوزارة الداخلية مركز شرطة الإسماعيلية قسم شرطة سيدي جابر في الاسماعيلية وزارة الداخلية

مواد متعلقة

تحرير 1646 مخالفة ملصق إلكتروني ورفع 48 سيارة ودراجة نارية

وزير الداخلية يقرر ترحيل سودانى الجنسية خارج البلاد

حالة الطرق اليوم، اختناق مروري بهذه الشوارع والمحاور بالقاهرة والجيزة

حالة الطرق اليوم، كثافات مرورية وسط انتشار الخدمات الأمنية

ضبط 355 تاجر مخدرات و35 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات بالمحافظات

حملة أمنية لضبط حائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في أسوان ودمياط

الداخلية تكشف تفاصيل واقعة العثور على سحر لمؤمن زكريا داخل المقابر

أخبار الحوادث اليوم، تخريج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة، ضبط عصابة تزوير للمحررات الرسمية، الحركة القضائية بمحكمتي استئناف المنصورة وأسيوط

الأكثر قراءة

كواليس غضب لجنة التخطيط للكرة بالأهلي من كولر

وسط قلق أديس أبابا، آخر مستجدات تطور الشراكة المصرية الصومالية وتعزيز التعاون العسكري ودعم مقديشيو

طقس اليوم، أمطار متوسطة على هذه المناطق

ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة السادسة

قناة عبرية تكشف تغيير إسرائيل أهداف حربها ضد لبنان

تعرف على موعد حفل تخريج دفعات جديدة من طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية 2024

والد سيدني سويني يغادر العرض الخاص لفيلمها باكيا بسبب مشهد جنسي

كرة اليد، الأهلي يلتقي ماجديبورج في نصف نهائي كأس العالم للأندية

منوعات

المزيد

القمر الثاني يدخل مدار الأرض لمدة شهرين

في اليوم العالمي للقهوة، قصة مشروب أثار جدلا فقهيا بين علماء الدين لأكثر من 400 سنة

إنجاز يذهل العالم، علاج امرأة مصابة بمرض السكري من النوع الأول

تضاعف وتيرة ارتفاع درجة حرارة المحيطات منذ 2005

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 1-10-2024 في الأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 ببداية التعاملات

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 1- 10- 2024 في الأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين 30 -9-2024

المزيد

انفوجراف

قصف سفارة الإمارات في السودان.. ماذا يحدث بين أبو ظبي والخرطوم؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم توزيع الشربات في المنام وعلاقته بالفرح والسرور والسعادة

المواضع التي يستحب فيها الحمد وفوائده

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 1-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية