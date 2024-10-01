الأمن يضبط لصوص جرائم سرقات هاتف ودراجة نارية فى الإسماعيلية والإسكندرية

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على مرتكبى واقعتى سرقة هاتف ودراجة نارية فى محافظتى الإسماعيلية والإسكندرية.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله عبر أحد الحسابات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنًا إدعاء صاحبة الحساب بقيام شخصين يستقلان دراجة نارية بصعق نجلها بصاعق كهربائى وسرقة هاتفه المحمول بالإسماعيلية.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية).. وبحوزته (الهاتف المحمول المستولى عليه)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

كما تابعت أجهزة الأمن،ما تم تداوله عبر أحد الحسابات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنًا ادعاء صاحب الحساب بقيام أحد الأشخاص بسرقة دراجته النارية بالإسكندرية.



وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط الدراجة النارية المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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