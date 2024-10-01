الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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حوادث

ضبط 13 طن دقيق مهرب في حملات تموينية خلال 24 ساعة

دقيق
دقيق

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، الحملات المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

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وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال الـ24 ساعة الماضية ضُبط خلالها حوالي 13 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء.

 

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

 

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الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الاعلان عن الأسعار البيع بأزيد من السعر المقرر

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