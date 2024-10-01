وليد توفيق لـ"فيتو": مليون لبناني مشردون في الشوارع

أكد النجم اللبناني وليد توفيق أنه انتهى من إعداد ميني ألبوم جديد مشيرا إلى أنه سجل عددا من أغنياته، ولكنه قرر وقف العمل عليه بسبب ظروف لبنان الصعبة.

مصير ألبوم وليد توفيق

وقال وليد توفيق في تصريح خاص لفيتو: "حضرت عدد من الأغاني ولكن اللي بيحصل في بيروت في الوقت الحالي والمنطقة العربية خلي الواحد راسه تقف".

وتابع “ولكني كنت محضر أكثر من أغنية مثل كبرت البنوت وهي أغنية لبنانية انتهيت من تسجيلها وكان من المقرر أن تطرح خلال هذه الفترة دي”، و“حضرت مع وليد سعد أغنية انتي بالناس كلهم”.

واستطرد وليد:" وكنت محضر أيضا أغنية شو بدي بالورد يعني كنت محضر ميني ألبوم ولكن كله دلوقتي وقف لحد أما أشوف أيه هيحصل في بلدنا،أحنا علي حافة الانهيار والجيش الإسرائيلي بقي علي الحدود يارب ميحصلش حاجة لأن الناس بالشارع.. مليون نسمة دلوقتي في لبنان بالشوارع".