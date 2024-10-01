كلية الطب بجامعة الإسماعيلية الأهلية تعقد لقاء تعريفيا للطلاب الجدد (صور)

عقدت كلية الطب بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية لقاء تعريفا الطلاب الجدد المنضمين إلى صفوف الجامعة.

عصام هيئة التدريس يشهدون اللقاء

و شهد اللقاء الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

المشرفون على اللقاء

و يأتي اللقاء بإشراف عام الدكتور نادر نمر عميد كلية الطب، وبإشراف تنفيذي الدكتورة رانيا مصطفى وكيل كلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور إيمان كُليب منسق برنامج كلية الطب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

اعتماد الكلية من هيئة ضمان جودة التعليم

و أشار الدكتور عادل حسن إلى تميز كلية الطب بجامعة قناة السويس فهي الكلية الأولى التي حصلت على الاعتماد من الهيئة القومية للجودة والاعتماد على مستوى جمهورية مصر العربية، واستطاعت الحفاظ على ريادتها من خلال حصولها على الإعتماد لثلاث مرات على التوالي، لافتًا إلى أن لائحتها الدراسية التكاملية للكلية هى التى تُطبق الآن على مستوى مصر، مُشيدًا بدور القيادة السياسية الواعية في تبني ملف الجامعات الأهلية ومتابعة خطوات تنفيذها، وبخاصة جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية لموقعها اللوجستي الهام.

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

تطوير المستشفيات الجامعية

وأضاف "عادل حسن" أن العمل يسير على قدم وساق للانتهاء من عملية التطوير ورفع الكفاءة داخل المستشفى الجامعي، والتي ستؤدي إلى دعم الجانب التدريبي لدى الطلاب، كما تطرق بالحديث إلى أهمية نزول الطلاب إلى الوحدات الصحية من العام الدراسي الأول لهم بكلية الطب ؛ بما يؤدي إلى الاحتكاك المباشر مع المجتمع وتعلُم التدريب الإكلينيكي المبكر، والذي يعد أحد مميزات لائحة كلية الطب.

وأوضح " عادل حسن" أنه كأستاذ بكلية الطب يعلم جيدًا أن طبيعة الدراسة تحتاج إلى تركيز عال، لافتًا إلى أن طالب الطب ليس مرتبط بكتب دراسية محددة، بل يمكنه البحث فى المراجع والمكتبات مما يوسع من مداركه ويجعله مختلف ومميز في البحث العلمي.

دعوة عامة للطلاب

وأكد ووجه عادل حسن دعوة للطلاب والطالبات للمشاركة في الأنشطة الطلابية، لافتًا إلى أن الجامعة بها 8 ملاعب مجهزة على أعلى مستوى، فضلًا عن قاعة الأنشطة الطلابية، ومكتب الإتحاد، وقاعة المسرح.





ومن جانبه أكد الدكتور نادر نمر على ضرورة أن يكون خريج طب الأهلية على مستوى عال من الكفاءة والوعي، داعيًا الطلاب إلى استثمار فترة الدراسة بالكلية فى التحصيل العلمي الجيد وممارسة الأنشطة.

كما طالبت الدكتور رانيا مصطفى الطلاب عرض المشكلات والمُعوقات التي تواجههم على منسق البرنامج والمرشد الأكاديمي، مؤكده على أهمية الإندماج في الأنشطة الطلابية التي تثري شخصية الطالب، وتدعمها.

وفى نهاية اللقاء الذي عُقد بمسرح جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بمقرها شرق القناة حرص طلاب طب الأهلية على التقاط الصور التذكارية مع قيادات الجامعة والكلية.



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