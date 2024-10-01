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حوادث

بسبب إدمان الحشيش، تجديد حبس عامل بتهمة قتل حلاق في المرج

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج تجديد حبس عامل بتهمة قتل حلاق في منطقة المرج 15 يوما علي ذمة التحقيق.

تلقت مباحث قسم شرطة المرج بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين حلاق وصبي يعمل لديه في المحل وسقوط قتيل.

على الفور انتقلت قوات الأمن إلي مكان البلاغ وتبين صحته.

وبالفحص والتحري تبين أن مشاجرة نشبت بين المتهم والمجني عليه بسبب عتاب الأخير للأول لشربه الحشيش وإنفاق الأموال التي يعمل بها علي المخدرات.

وأضافت التحريات أن المتهم لم يتقبل النصيحة ليتحول العتاب إلي مشاجرة أقدم فيها الأول علي طعن الأخير طعنة نافذة بالصدر أسقطته قتيلا.
تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفي وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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محكمة جنح المرج قسم شرطة المرج النيابة العامة

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