تفاصيل التحقيق مع شبكة آداب داخل نادي صحي في الجيزة

باشرت نيابة شمال الجيزة التحقيق في سقوط 4 فتيات ورجل، لاتهامهم بممارسة الأعمال المنافية للآداب داخل نادي صحي بهضبة الأهرام، وتبين أن النادي الصحي دون ترخيص.

تفاصيل التحقيقات مع عناصر تخصصت في الأعمال المنافية للآداب

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين (4 سيدات يعملن في تسهيل الدعارة تحت ستار جلسات المساج) بينما الرجل (شخص يستقطب الزبائن عن طريق الفيس بوك)، ومالك النادي، بطريقة الإعلام عن جلسات مساج تكلف مابين 800 إلى 1000 جنيه.

وأفادت التحقيقات الأولية، بأن المتهمين يقومون بتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية تحت ستار جلسات المساج داخل النادي الصحي، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

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القبض على عناصر تخصصت في الأعمال المنافية للآداب

وألقى ضباط مباحث الإدارة العامة لمباحث الآداب، بقطاع الشرطة المتخصصة، بمديرية أمن الجيزة، القبض على عناصر تخصصت في الأعمال المنافية للآداب.

وكانت معلومات، وردت وأكدتها تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب، بقطاع الشرطة المتخصصة، عن وجود نادى صحي، يروج لتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب، مقابل مبالغ مالية، وذلك بادعاء إجراء جلسات مساج بأحد النوادي الصحية بهضبة الأهرام.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر النادي الصحي، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 6 أشخاص، كما تم ضبط واحد من راغبي المتعة الحرام.

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