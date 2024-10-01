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رياضة

ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الثانية

ترتيب دوري أبطال
ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الثانية

دوري أبطال أوروبا، يتربع بايرن ميونخ على عرش صدارة جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا بموسم 2024-2025، والتي تقام بنظام جديد برصيد 3 نقاط، مستفيدا من فوزه الساحق على دينامو زغرب (9-2) وذلك قبل الجولة الثانية.

وتفوق العملاق الألماني على 14 فريقا حققوا الفوز في الجولة الافتتاحية لدوري الأبطال، بعدما حقق فارق أهداف (+7).

وتنطلق اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2024-2025.

 

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا 


ريد بول سالزبورج ضد بريست – 7:45 مساءً – بي إن سبورت HD3
شتوتجارت ضد سبارتا براج - 7:45 مساءً – بي إن سبورت HD2


بروسيا دورتموند ضد سلتيك – 10 مساءً - بي إن سبورت HD5
إنتر ميلان ضد سرفينا زافيزدا – 10 مساءً - بي إن سبورت HD8
سلوفان براتيسلافا ضد مانشستر سيتي - 10 مساءً - بي إن سبورت HD3
أرسنال ضد باريس سان جيرمان - 10 مساءً - بي إن سبورت HD1
برشلونة  ضد يونج بويز - 10 مساءً - بي إن سبورت HD2
باير ليفركوزن  ضد ميلان - 10 مساءً - بي إن سبورت HD4
إيندهوفن ضد سبورتينج لشبونة  - 10 مساءً - بي إن سبورت HD9

ويخوض كل فريق 8 مباريات، 4 داخل ملعبه ومثلها خارجه، على أن يتأهل أول 8 في ترتيب الدوري لدور الـ 16 مباشرة.

وحل سلتيك في المرتبة الثانية بفارق (+4) أهداف، بالتساوي مع باير ليفركوزن.

وفي المركز الرابع، يظهر بوروسيا دورتموند رفقة سبارتا براج وأستون فيلا بفارق (+3) أهداف.

ويأتي ريال مدريد سابعا بالتساوي مع ليفربول ويوفنتوس بفارق (+2)، ثم سبورتنج لشبونة وأتلتيكو مدريد وفي المركزين العاشر والحادي عشر.

وفي المرتبة الثانية عشرة، يظهر موناكو بفارق هدف وحيد، مثل ستاد بريست وبنفيكا وباريس سان جيرمان، الذي يحتل المركز الخامس عشر بسبب تسجيله هدف وحيد.

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد


وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.


ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

بينما ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

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