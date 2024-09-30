دوري أبطال أوروبا، تاريخ مواجهات آرسنال ضد باريس سان جيرمان قبل موقعة الغد

يحل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفًا ثقيلا على نظيره آرسنال الإنجليزي، مساء غد الثلاثاء، على ملعب الإمارات، في قمة الجولة الثانية من مرحلة الدوري من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

تاريخ مواجهات آرسنال وباريس سان جيرمان

وأقيمت 4 مباريات سابقة بين آرسنال ونظيره باريس سان جيرمان، بواقع مباراتين في دوري أبطال أوروبا عام 2016 وانتهت بالتعادل 2-2 و1-1 في دور المجموعات للبطولة.

وقبل هاتين المواجهتين، تقابل الثنائي في نصف النهائي لمسابقة كأس الكؤوس الأوروبية، انتهت الأولى بالتعادل 1-1 وحسم آرسنال المواجهة الثانية لصالحه 1-0.

موقف أرسنال وباريس سان جيرمان

فريق آرسنال الإنجليزي لتحقيق أول انتصار له في النسخة الجديدة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم حينما يستضيف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، على ملعب الإمارات، غدا الثلاثاء في الجولة الثانية من منافسات الدوري بالبطولة.

ويدخل آرسنال اللقاء منتشيا بفوزه على ليستر سيتي 4 / 2 أمس الأول السبت في الدوري الإنجليزي وهو ما يعطي الفريق دفعة معنوية وثقة كبيرة في إمكانية تحقيق الفوز على العملاق الفرنسي.

ويعاني آرسنال من غياب نجمه وقائده مارتين أوديجارد الذي أصيب أثناء خوضه مباراة دولية مع المنتخب النرويجي، ولكن ميكيل أرتيتا، المدير الفني للفريق، تمكن من إيجاد التشكيل الأمثل وطريقة اللعب المناسبة لتعويض غياب أوديجارد.

ويعول أرتيتا على العديد من اللاعبين المميزين يأتي في مقدمتهم جابرييل مارتينيلي وتوماس بارتي وديكلان رايس وكاي هافيرتز، وبوكايو ساكا وريكاردو كالافيوري.

ولم يخسر أرسنال في أي مباراة هذا الموسم حتى الآن، وسجل 11 هدفا في آخر ثلاث مباريات أمام ليستر وبولتون ومانشستر سيتي، ويأمل أن تساعده أهدافه الأخيرة في تجنب تسجيل رقم غير مرغوب، حيث فشل في التسجيل في آخر مباراتين له في دوري أبطال أوروبا علما بأنه لم يسبق له عدم التسجيل في ثلاث مباريات متتالية بالبطولة.

في المقابل، يهدف فريق سان جيرمان الفرنسي لتحقيق انتصاره الثاني على التوالي في البطولة، بعدما فاز في الجولة الأولى على جيرونا بهدف نظيف، حيث يسعى الفريق هو الآخر لاحتلال أحد المراكز الثمانية الأولى للتأهل مباشرة لدور الـ16.

ويدخل باريس سان جيرمان المباراة منتشيا هو الآخر بفوزه على رين 3 / 1 واحتلاله صدارة الدوري الفرنسي مناصفة مع موناكو ولكل منهما 16 نقطة.

ويهدف لويس إنريكي، المدير الفني لفريق سان جيرمان، لتفادي ما حدث في المباراة الأولى عندما فاز الفريق بشق الأنفس على جيرونا بهدف نظيف في الوقت بدل الضائع من المباراة.

ويسعى إنريكي لتفادي الهزيمة أمام آرسنال، بعد أن تلقى الخسارة 1 / 4 في العام الماضي أمام نيوكاسل في إنجلترا، كما أنه يسعى لتفادي الخسارة الثالثة على التوالي خارج أرضه أمام فريق إنجليزي في دوري الأبطال.

وكان الفريقان التقيا من قبل في دور المجموعات في نسخة 2016 / 2017 حيث تعادلا في المباراتين ولكن آرسنال كان قد تفوق على سان جيرمان 2 / 1 في مجموع مباراتي الدور قبل النهائي لنسخة 1993 / 1994 ببطولة كأس الكؤوس الأوروبية.

واكتفى آرسنال بالتعادل السلبي مع مضيفه أتالانتا في الجولة الأولى من المسابقة، ولكن سيسعى بكل قوته للفوز على سان جيرمان من أجل استعادة توازنه في البطولة والتقدم خطوة في جدول الترتيب.