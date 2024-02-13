الفرق بين التونر وماء ميسيلار، وفوائدهما للبشرة

الفرق بين التونر وماء ميسيلار، التونر هو سائل يتم استخدامه على الوجه بعد التنظيف وقبل الترطيب، ويساعد على استعادة توازن درجة الحموضة في بشرتك وإزالة أي أوساخ أو بقايا مكياج متبقية، ويمكن أن يساعد التونر أيضًا في تقليل المسام وشد البشرة وتهدئتها، هذا ما أكدته خبيرة العناية بالبشرة سامنثا جريج.

وأضافت سامنثا، أن هناك أنواعا مختلفة من التونر، لذا من المهم اختيار النوع المناسب لنوع بشرتك. على سبيل المثال، إذا كانت لديك بشرة جافة، فستحتاجين إلى تونر خالٍ من الكحول ومرطب، أما إذا كانت لديك بشرة دهنية، فستحتاجين إلى تونر يحتوي على حمض يساعد على التحكم في إنتاج الزيت.

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فوائد استخدام التونر للبشرة:

فوائد التونر

يستعيد توازن درجة الحموضة في بشرتك: عندما تغسلين وجهك، يمكن أن يزعج ذلك الرقم الهيدروجيني الطبيعي لبشرتك. فيساعد التونر على إعادة بشرتك إلى درجة الحموضة المثالية، مما يجعلها أكثر مقاومة للبكتيريا والالتهابات.



يزيل أي أوساخ أو بقايا مكياج متبقية: حتى إذا كنتي تعتقدين أنك قمت بتنظيف وجهك جيدًا، فقد لا يزال هناك أوساخ وبقايا مكياج متبقية. يمكن أن يساعد التونر في إزالة هذه الشوائب، مما يمنع انسداد المسام وظهور البثور.



يمكن أن يساعد في تقليل المسام : يمكن أن يساعد استخدام التونر بانتظام على تقليل مظهر المسام الواسعة، وذلك لأن التونر يساعد على شد البشرة وتنظيف المسام.



تهدئة البشرة: إذا كانت لديك بشرة حساسة، يمكن أن يساعد التونر في تهدئتها وتقليل الاحمرار. وذلك لأن العديد من التونر تحتوي على مكونات مهدئة مثل الصبار أو البابونج.

كيفية استخدام التونر:

اغسلي وجهك: قبل استخدام التونر، تأكدي من تنظيف وجهك جيدًا.

ضعي التونر على قطعة قطنية: اسكبي كمية قليلة من التونر على قطعة قطنية.

مرري القطعة القطنية على وجهك: مرري القطعة القطنية على وجهك ورقبتك، مع تجنب منطقة العين.

اتركي التونر يجف: اتركي التونر يجف على بشرتك قبل وضع المرطب.

إذا كنتي تستخدمين التونر لأول مرة، فمن المهم اختباره على منطقة صغيرة من بشرتك قبل استخدامه على وجهك بالكامل. سيساعدك هذا على التأكد من أنك لا تعاني من أي ردود فعل تحسسية.

بشكل عام، يعد التونر إضافة مفيدة لروتين العناية بالبشرة. يمكن أن يساعد في تحسين صحة بشرتك ومظهرها.

فوائد ماء ميسيلار للبشرة



ماء ميسيلار

ماء ميسيلار هو محلول تنظيف لطيف وفعال يستخدم لإزالة المكياج والأوساخ والشوائب من الجلد. إنه سائل أساسه الماء يحتوي على micelles، وهي جزيئات صغيرة تعمل مثل المغناطيس لجذب وإزالة الأوساخ والزيوت من الجلد.



ماء ميسيلار مناسب لجميع أنواع البشرة، بما في ذلك البشرة الحساسة. فهو خالٍ من العطور والكحول ولا يسبب الجفاف. يمكن استخدامه في الصباح والمساء كجزء من روتين العناية بالبشرة المنتظم.

لإستعمال ماء ميسيلار، بللي قطعة قطنية به وامسحيها برفق على وجهك ورقبتك. لا حاجة للشطف.

إليك بعض فوائد استخدام ماء ميسيلار:

ينظف البشرة بلطف وفعالية

يزيل المكياج، حتى المكياج المقاوم للماء

يزيل الأوساخ والشوائب

لا يسبب الجفاف

مناسب لجميع أنواع البشرة

خالي من العطور والكحول

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