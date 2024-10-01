طارق السيد: مواجهات القمة تظل خارج الحسابات

أكد طارق السيد نجم الزمالك السابق، أن مواجهة القمة للكرة المصرية ستظل هي الأهلي والزمالك فقط وهم الناديين الأكبر في مصر وإفريقيا، وأي نادٍ يتوج بلقب على حساب الآخر تكون "الفرحة مضاعفة"، مشيرًا إلى أن جماهيرية الناديين تصنع منافسة كبيرة داخل وخارج الملعب منذ قديم الأزل.

أجواء السوبر الإفريقي

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "الأجواء قبل لقاء السوبر الإفريقي هي من صنعت تلك الحالة الكبيرة من الفرحة لدى جمهور الزمالك، وستظل مواجهة القمة خارج الحسابات، وهو يوم خاص يخضع لحالة اللاعبين والأجواء وحجم البطولة، ولا يجب أن يتم حساب أي أمور آخرى، هناك مباريات كان أفضل وخسرنا والعكس صحيح".

وأضاف: "البعض وجه إساءات لنجوم الزمالك قبل اللقاء لم تكن لائقة مطلقًا، والبعض حاول بناء توقعات بعض مواجهات الفريقين في دوري الأبطال والكونفدرالية، وفي النهاية فاز الزمالك رغم حجم التوقعات التي سبقت المباراة بفوز الأهلي، والقصة أن لاعبي الفريق الأحمر لم يحترموا الخصم بل كانوا يُجهزون الاحتفالات بالأهداف قبل اللقاء، وكرة القدم لو لم تحترم منافسك فأنها لن تعطيك الانتصار".

وأكمل: "كان هناك حالة غرور زيادة عن اللزوم بين لاعبي الأهلي، ولا يجوز الكلام الذي صدر مسبقًا عن عدم جواز سفر الزمالك إلى السعودية، وجمهور النادي الأهلي وصل لحالة غضب وسخط ضد أحمد بلال الذي أطلق تلك التصريحات، ولا يجوز لي أو لغيري السخرية من نادٍ كبير بحجم الأهلي أو الزمالك، ولاعبو الأبيض والجهاز الفني استغلوا تلك الفيديوهات من أجل تحفيز اللاعبين".

وزاد: "لا أعرف كيف قام البعض بتقييم بنتايك قبل مشاركته في أي دقيقة مع الزمالك، وظهر بمستوى طيب في تدريبات الفريق الأبيض قبل اللقاء بـ48 ساعة، ولعب بشخصية قوية ولم يرهب الموقف رغم أنها المباراة الأولى له مع الفريق، وبعد عودة فتوح من الممكن أن يلعب المغربي في الوسط".

وتابع: "هناك تراجع مستوى إمام عاشور فنيا وبدنيا، والتراجع العضلي واضح بشأن اللاعب، هناك اختلاف كبير وكان يعمل على نفسه بدنيا، وبدأ يتجه للسوشيال ميديا والشو مع الجمهور، والغناء معهم، ولا بد أن يكون اللاعب لديه دافع للتدرب بقوة مع مخطط الأحمال، انظروا إلى التكوين العضلي له عندما كان في الزمالك وشكله عضلة الفخذ الآن، ولابد أن يعمل على نفسه جيدا من أجل منتخب مصر".

وأكد: "عمر جابر يستحق الانضمام لصفوف منتخب مصر، وهناك علامة استفهام حول تجاهل حسام حسن لضم اللاعب في المعسكرات الأخيرة، واللاعب كان غاضبا بشكل واضح وعبر عن ذلك عبر السوشيال ميديا، كان من المفترض أن يتواجد مع الفراعنة، ولابد من ضمه للمعسكر المقبل بعد اصابة هاني ولا أعرف هل سيضمه أم لا".

وأتم: "الفوز على الأهلي شئ كبير في بطولة قارية، ولذلك الفرحة كبيرة وطبيعية وليس مبالغ فيها مطلقًا".