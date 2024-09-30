ناصر منسي: هدفي في السوبر الإفريقي أفضل من قاضية أفشة مع الأهلي

قال ناصر منسي لاعب فريق الزمالك إن هدفه في شباك الأهلي أفضل من هدف محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي المشهور بالقاضية في شباك القلعة البيضاء.

أضاف منسي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "هدف ناصر السوبر أفضل من قاضية أفشة وأنه يهدي اللقب لمجلس الإدارة واللاعبين الذين تعبوا كثيرًا".

وواصل: "أنا قلت من أسبوع لو وصلنا ضربات جزاء توقعت تسديدها في منتصف مرمى محمد الشناوي".

احتفال ركلة الجزاء أمام الأهلي طبيعي

وأكمل منسي: "كنت مقرر احتفالي بتسجيل ركلة الجزاء وهذا احتفال طبيعي".